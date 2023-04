Theo báo cáo trong quý I/2023, toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 5 vụ cháy (tăng 1 vụ so cùng kỳ quý I năm 2022). Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) và Công an các địa phương tiến hành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với 391 cơ sở.