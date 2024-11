Cận cảnh tuyến đường ở TPHCM lọt top mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới

Mức này tăng 32% so với cùng kỳ trước đại dịch nhưng giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do đồng nội tệ biến động giá so với USD. Với giá thuê này, đường Đồng Khởi tiếp tục lọt nhóm 15 mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới với vị trí thứ 14. Tuy nhiên, xếp hạng này đã giảm một bậc so với năm ngoái.