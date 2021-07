Căn hộ cao cấp Bình Dương chạy đua tăng giá

Căn hộ cao cấp bước vào "cuộc đua" tăng giá



Khoảng 2 năm trở lại đây, khi thị trường bất động sản TPHCM khan hiếm nguồn cung thì xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh nở rộ. Trong đó, báo cáo của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, Bình Dương đã vượt TPHCM, vươn lên dẫn đầu nguồn cung mới và lượng tiêu thụ sản phẩm.

Cụ thể, năm 2020, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương gấp đôi so với tổng nguồn cung căn hộ 10 năm trước cộng lại với hơn 8.200 sản phẩm. Khoảng 55% trong số đó tập trung tại hai thành phố mới Thuận An và Dĩ An với tỉ lệ hấp thụ lên đến 97%, cao ngang ngửa Hà Nội và TPHCM.

Cùng với sự tăng trưởng về số lượng căn hộ, các chủ đầu tư cũng bước vào cuộc đua tăng giá căn hộ. Nếu thời điểm giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, giá căn hộ Bình Dương ở ngưỡng 30 - 35 triệu/m2, thì sau khi thành lập 2 thành phố Thuận An và Dĩ An, mức giá đã được đẩy lên cao ngất ngưởng, liên tục thiết lập mặt bằng giá mới từ 40 – 45 triệu đồng/m2.

Điển hình, dự án Green Square Dĩ An City (Quốc lộ 1K, TP Dĩ An) đang được quảng cáo với mức giá lên đến 38 – 42 triệu đồng/m2. Dự án The Emerald Golf View tại Thuận An ra mắt vào khoảng quý 2/2020 cũng đang chào với mức giá từ 40 triệu đồng/m2; dự án Anderson Park có giá lên đến 45 triệu đồng/m2.

HT Pearl là dự án hiếm hoi chỉ có mức giá từ 33 triệu/m2 – mức giá thấp nhất trong "cuộc đua" tăng giá giữa các chủ đầu tư

Cá biệt, HT Pearl là dự án hiếm hoi chỉ có mức giá chỉ từ 33 triệu/m2 – mức giá thấp nhất trong "cuộc đua" tăng giá giữa các chủ đầu tư. Đây là một mức giá khá tốt so với khu vực. Dù vậy, HT Pearl được đánh giá là dự án được đầu tư bài bản từ khâu thiết kế đến thi công, hoàn thiện. Dự án được thiết kế bởi thương hiệu Kume Design Asia lừng danh. Đây là thương hiệu gắn liền với nhiều dự án đa quốc gia. HT Pearl còn được thi công bởi Hòa Bình - nhà thầu hạng A trên thị trường cả về chất lượng cũng như mức giá. Điều này cho thấy tâm huyết của chủ đầu tư trong việc làm nên không gian sống đẳng cấp hàng đầu khu vực và phù hợp với đại đa số người dân.

Đón đầu tiềm năng trong tương lai

Theo các chuyên gia, giá căn hộ cao cấp Bình Dương tăng mạnh thời gian qua là điều dễ hiểu. Nguyên nhân là do nơi đây vừa có lợi thế giáp TP Thủ Đức của TPHCM, vừa được hưởng gần như toàn bộ các hạ tầng giao thông quan trọng được triển khai tại TPHCM và khu lân cận.

Cùng với đó, Bình Dương cũng là địa phương có các hoạt động kinh tế phát triển sôi động, đặc biệt là ngành công nghiệp. Thực tế, TP Dĩ An là nơi tập trung nhiều khu chế xuất, với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An. Qua đó, thu hút nhân sự và làm tăng nhu cầu về bất động sản ở địa phương.

Trong những năm qua, Bình Dương là địa còn có tốc độ đô thị hoá cao nhất cả nước (82% năm 2020). Hiện nay, dân số Bình Dương có dân số hơn 2,4 triệu người, trong đó tỷ lệ dân nhập cư chiếm hơn 50%. Điều này khiến nhu cầu về nhà ở tại đây tăng mạnh.

Giá bất động sản Bình Dương có thể sẽ tiếp tục tăng và thiết lập các mặt bằng giá mời trong thời gian tới

Thực tế cho thấy, bất động sản Bình Dương có nhiều tiềm năng phát triển do lợi thế kết nối xuyên suốt từ Quốc lộ 13 về TP Thủ Đức và trung tâm TPHCM. Ngoài ra, giá bất động sản tại đây đang còn khá "mềm". Trong khi đó, những căn hộ giá từ 30 - 35 triệu đồng tại TPHCM dường như đã "mất tích" từ lâu. Điều này kéo theo xu hướng di cư của những người có nhu cầu ở thực. Họ tìm đến nơi có chất lượng sống tương đương, kết nối không quá xa nhưng giá cả còn phải chăng.

Với nhu cầu nhà ở cùng sự phát triển của tỉnh Bình Dương, xu hướng giãn dân của TPHCM, tác động từ việc hình thành TP.Thủ Đức, sân bay Long Thành… thị trường bất động sản khu Đông khó có chuyện đứng yên và Bình Dương vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy, giá bất động sản Bình Dương có thể sẽ tiếp tục tăng và thiết lập các mặt bằng giá mời trong thời gian tới.

