Căn hộ giá 1 tỷ hiện thực hóa giấc mơ tổ ấm đầu tiên

Nếu tại TP.HCM, căn hộ bình dân gần như biến mất thì tại các khu vực lân cận như Long An, Bình Dương,… đang chứng kiến sự trở lại của phân khúc này. Với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng và liên kết vùng ngày một hoàn thiện, nguồn cung nhà vừa túi tiền tại các vùng phụ cận là thị trường thay thế lý tưởng cho TP.HCM.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam nhận định, sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án nhà giá rẻ, tầm 1 tỷ đồng vào cuối năm nay sẽ tạo hấp lực lớn, góp phần cân bằng cán cân cung - cầu. Đây cũng là tín hiệu vui với những gia đình trẻ thu nhập trung bình 15 triệu đồng/ tháng, vốn tích lũy ban đầu khiêm tốn đang có nhu cầu về nhà ở.

Tại Long An, hơn 500 căn hộ EHome Southgate giá chỉ từ 1 tỷ/căn 51m2 tọa lạc ở cửa ngõ khu đô thị Waterpoint đang được giới thiệu ra thị trường và ghi nhận tỉ lệ quan tâm mạnh của người dân TP.HCM đang tìm kiếm chốn an cư đáp ứng tiêu chí về giá và vị trí kết nối cũng như người dân Long An muốn thay đổi môi trường sống tiện nghi, chất lượng.

EHome Southgate là dự án thứ 5 thuộc dòng EHome được Nam Long tâm huyết phát triển với sứ mệnh chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 5.000 sản phẩm EHome tại TP.HCM, Bình Dương, Long An… đã được bàn giao, đồng hành cùng hàng ngàn hộ gia đình hiện thực hóa giấc mơ "có nhà".



Nam Long "chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại"

Phát triển nhà ở vừa túi tiền là chiến lược xuyên suốt của Nam Long trong hơn 3 thập niên phát triển. Với Nam Long, bán nhà vừa túi tiền không đơn thuần chỉ nằm ở mức giá rẻ mà là một sự đầu tư bài bản, chỉn chu từ quy hoạch, thiết kế, vận hành, để làm sao trong mức chi phí tối ưu nhất, cư dân vẫn thụ hưởng môi trường sống chất lượng, có tiện ích nội khu, có mảng xanh quanh nhà, có các hoạt động cộng đồng gắn kết.

Giải chạy Marathon quy tụ 2.000 người tham dự là một trong những hoạt động cộng đồng mà Nam Long vừa tổ chức tại khu đô thị Waterpoint

Luôn có một đặc điểm ở các dự án vừa túi tiền của Nam Long, là bài toán tài chính được tính khá kỹ lưỡng cho khách hàng - những người có nhu cầu thực sự về nhà ở. Dễ sở hữu ngay từ ban đầu ký hợp đồng mua bán, dễ chi trả trong mọi giai đoạn thị trường để giúp các gia đình không gặp áp lực về kinh tế hay lo lắng chuyện vay mua nhà.



Cụ thể, với EHome Southgate, khách hàng sở hữu căn hộ trong thời điểm này chỉ cần thanh toán 30%, chia thành 5 đợt đến khi nhận nhà. Ngân hàng cho vay 65% giá trị sản phẩm, giải ngân đối ứng ngay từ đợt thứ 3, không lãi suất trước khi nhận nhà. Sau khi nhận nhà, khách hàng trả lãi suất cố định 3.1%/năm trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc 24 tháng. Điều này đồng nghĩa, nếu sở hữu căn hộ 51m2 được thiết kế 2 phòng ngủ có giá 1 tỷ đồng, sau khi nhận nhà về ở, khách hàng chỉ trả khoảng 2 triệu đồng/tháng - thấp hơn chi phí thuê nhà hiện nay và nằm trong khả năng chi trả của đại bộ phận gia đình có thu nhập trung bình.

EHome Southgate đang là chốn an cư của hơn 500 gia đình

Đặc biệt, trong khuôn khổ chiến dịch "Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại", khách hàng mua EHome Southgate sẽ được cộng hưởng giá trị từ loạt giải pháp thiết thực đang được Nam Long triển khai như: hợp tác các nhà cung cấp nội thất để mang đến nhiều ưu đãi độc quyền cho khách hàng, xúc tiến kế hoạch gia tăng thêm tiện ích tại các dự án, khu đô thị…



Không phải ngẫu nhiên mà EHome Southgate (Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ MR1 - Khu Đô Thị Mới Vàm Cỏ Đông Southgate) được ví như "sản phẩm quốc dân" và luôn được đón nhận trong mỗi lần công bố. Chỉ với mức giá từ 1 tỷ đồng, cư dân không chỉ có một chốn an cư vừa vặn nhu cầu, mà còn trải nghiệm cả một khu đô thị 355ha đáng sống bậc nhất phía Tây TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Dự án căn hộ EHome Southgate

Website: https://ehomesouthgate.vn/

Hotline: 093 990 3388