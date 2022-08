Căn hộ hạng sang số lượng giới hạn của Phú Mỹ Hưng

Theo Savills Việt Nam, thị trường bất động sản năm 2022 kém nhộn nhịp với nguồn cung căn hộ tại các thành phố giảm rõ rệt. Riêng 3 tháng đầu năm, nguồn cung sơ cấp căn hộ TP. HCM đạt 4.050 căn, giảm 48% theo quý và 18% theo năm, không có dự án mới, nhưng có 2.150 căn mở bán mới đến từ các giai đoạn tiếp theo của sáu dự án hiện hữu, giảm 62% theo quý và 3% theo năm. Trong quý, có 20 dự án đang tạm dừng bán trong đó đa số các dự án dừng để điều chỉnh giá bán cho các đợt mở bán sắp tới. Đến quý 2, một số chủ đầu tư bất động sản còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp và các khoản vay ngân hàng bởi vì chính sách tăng cường hạn chế và giám sát nguồn vốn. Một số ngân hàng lớn như Sacombank, Agribank và Techcombank cũng đã trì hoãn hoặc hạn chế cấp tín dụng bất động sản cho khách hàng vay vốn lớn, chỉ hỗ trợ người mua nhà ở thực.



Trước bối cảnh đó, Phú Mỹ Hưng trở thành điểm sáng gây chú ý khi cho ra mắt dòng căn hộ hạng sang tọa lạc ngay giữa trung tâm Khu Hồ Bán Nguyệt. Những điểm nổi bật của dự án khiến nhiều khách hàng, đặc biệt là giới "sưu tầm" bất động sản đánh giá cao.

Giá trị nhân thêm nhiều tầng của căn hộ xây xong mới mở bán

Trong khi đại đa số dự án bất động sản đều mở bán khi vừa khởi công xây dựng để mang lợi ích tài chính cho chủ đầu tư thì Phu My Hung The Horizon là một trong hai dự án được chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng lựa chọn phát triển theo phương thức "xây xong mới bán". Cách thức đầu tư này mang đến nhiều lợi ích cho người mua.

Lợi ích pháp lý

Lợi ích đầu tiên khách hàng có được là loại bỏ rủi ro về năng lực tài chính của dự án, tiến độ cũng như pháp lý. Theo đó, những lo ngại về việc dự án bị trễ hạn do "thiếu vốn", giá nguyên vật liệu xây dựng leo thang hay ảnh hưởng bởi dịch bệnh… sẽ không có hoặc giảm ở mức thấp nhất, giúp người mua yên tâm hơn.

Tiềm năng tăng giá tài sản

Thứ hai, so với các dự án đang xây dựng, thì căn hộ ở dự án sắp hoặc đã hoàn thành sẽ có tính thanh khoản cao hơn, bởi nếu không ở, thì chủ sở hữu cũng có nhiều thuận lợi và dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê.

Bên cạnh đó, mua bất động sản ngay lúc thị trường sôi động sẽ nhiều cạnh tranh, giá dễ đẩy lên cao. Các chuyên gia cho rằng thị trường 2022 chững lại do sau dịch bệnh Covid, lạm phát, tín dụng bất động sản siết chặt… nên mặt bằng giá căn hộ khá hấp dẫn và là cơ hội cho những người mua thực.

Đặc biệt, giá đất trung tâm sẽ tăng nhanh khi có nhiều chủ trương hạn chế xây dựng dự án bất động sản, việc xây dựng nếu có phần lớn dành cho công trình cộng đồng. Do đó, việc có thể lựa chọn và tìm mua được một sản phẩm tốt, vị trí đẹp ngay trung tâm là cơ hội đối với những nhà đầu tư có tầm nhìn, bởi càng về sau vị trí đẹp tại trung tâm càng hiếm; nên khi đó, giá trị tài sản từ căn nhà sẽ được gia tăng nhanh chóng.

Khách hàng tiếp cận thực tế, định giá chính xác về tài sản

Trên cơ sở dự án đã hoàn thiện hơn 70% tiến độ, người quan tâm của Phu My Hung The Horizon chắc chắn sẽ được hưởng đặc quyền tham quan dự án bất cứ lúc nào. Từ đó, sẽ có góc nhìn toàn diện, về chất lượng công trình, kết cấu, kiến trúc, cảnh quan cũng như quy hoạch toàn khu để đánh giá chính xác giá trị tài sản dựa trên thực tế. Lợi thế này cũng đồng thời giúp người mua có thể định giá được mức độ tăng trưởng tài sản trong tương lai sau khi đã thẩm định rõ ràng giá trị tài sản bằng mắt thấy tay chạm.

Giá trị thật mà Phú Mỹ Hưng cam kết

So với những dự án tiếp cận qua hình ảnh, thì dự án thật sẽ cung cấp cho người mua những nhận định có cơ sở về giá trị thật của tài sản. Song song đó, việc kiểm chứng tất cả các giá trị thật mà Phú Mỹ Hưng cam kết về hạ tầng, đến tiện ích ngoại khu cũng dễ dàng hơn. Điều này góp phần giúp khách hàng có được những quyết định chắc chắn, nắm được giá trị và lợi ích của tổ hợp không gian sống trước khi quyết định sở hữu.

Đáng chú ý hơn, ở Phu My Hung The Horizon chỉ có 166 căn, nên việc xác định khách mua sẽ được chủ đầu tư chọn lọc kỹ lưỡng, hướng đến người mua thật, ở thật góp phần thúc đẩy khu căn hộ trở nên giá trị hơn bởi người an cư luôn có ý thức gìn giữ tu bổ tài sản và không ngừng nâng cao không gian sống, nâng cao giá trị tài sản. Việc chọn lọc khách hàng cho Phu My Hung The Horizon cũng sẽ gián tiếp hình thành cộng đồng đặc biệt gồm những người giàu sống sang, tầng lớp tri thức thượng lưu đúng nghĩa. Từ đó, cũng gia tăng nhanh chóng những giá trị vô hình khác như con cái thụ hưởng môi trường cộng đồng quốc tế, hệ thống trường học ngay gần nhà, cha mẹ mở rộng kết giao…

Số lượng giới hạn ở vị trí đặc biệt tại địa danh nổi tiếng

Nhìn chung, TP. HCM không còn nhiều quỹ đất sở hữu tầm nhìn đẹp, đặc biệt là vị trí vừa ngay trung tâm khu phố sầm uất. Với lợi thế tọa lạc tại Khu Crescent - Hồ Bán Nguyệt, cách Crescent Mall vài bước chân, có thể thấy Phu My Hung The Horizon không chỉ hiếm về số lượng mà còn có vị trí trung tâm tại khu phố đáng sống thuộc quận 7. Đặc biệt, nằm ngay trung tâm khu đô thị hiện đại bậc nhất cả nước, nhưng Phu My Hung The Horizon có 4 hướng đều sở hữu tầm nhìn triệu đô: Tầm nhìn xuống Cầu Ánh Sao, cây cầu đẹp nổi tiếng nhiều thập niên tại TP. HCM; tầm nhìn hướng về trung tâm mua sắm đẳng cấp quốc tế Crescent Mall, tầm nhìn ra sông với dòng sông uốn quanh đầy mảng xanh và tầm nhìn phía Tây với đường Trần Văn Trà dẫn lối đến những ngôi biệt thự mái đỏ như ẩn mình trong rừng cây xanh đẹp như Singapore. Vừa cận thị, lại cận giang, tầm nhìn triệu đô, tiện ích chuẩn quốc tế với khu dịch vụ đẳng cấp không thiếu bất cứ thương hiệu nào, Phu My Hung The Horizon xứng đáng được xướng tên trong danh sách bất động sản được yêu thích.

Với những giá trị thật ngay trước mắt, Phu My Hung The Horizon đang được những nhà sưu tầm bất động sản nóng lòng chờ đợi ra mắt trong buổi chính thức ra mắt sắp tới vào ngày 28/8.

