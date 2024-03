Căn hộ resort The Oasis Vân Đồn có giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng

Tìm "bến đỗ" an toàn cho kênh tài chính cá nhân

Năm 2023 được xem là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù có sự ổn định hơn so với các nước, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu tác động không nhỏ từ bên ngoài do có độ mở lớn. Bước sang năm 2024, nhiều chuyên gia nhận định các yếu tố bất định từ lạm phát, xung đột địa chính trị, thắt chặt chính sách tiền tệ của các nước… sẽ khiến thị trường trong nước biến động mạnh.

Trong giai đoạn này có thể thấy giới đầu tư đang quay cuồng trước những rung lắc của thị trường. Giá vàng liên tục phi mã và tính đến giữa tháng 3/2024 đã tăng khoảng 4,9% so với cuối năm 2023. Theo nhịp tăng của vàng, giá bitcoin cũng đang leo đỉnh với 71.484 USD/1 bitcoin (tính đến phiên chiều 13/3). Trong khi lãi suất tiền gửi tiết kiệm chạm đáy thì đồng Đô la Mỹ, chỉ số VN-Index, giá nhà chung cư đang nóng lên từng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, biên độ dao động lớn từ các kênh đầu tư khiến nhiều người hoang mang, lo sợ trước những "ma trận" thổi giá, không biết đâu là đỉnh đâu là đáy.

Khi nền kinh tế tiềm ẩn nhiều biến số, các chuyên gia cho rằng bất động sản vẫn là một kênh trú ẩn an toàn cho các dòng vốn cá nhân bởi nhu cầu bất động sản luôn hiện hữu, tiềm năng sinh lời tốt cùng sự biến động không đáng kể. Những "cơn bão" thị trường thời gian qua cũng là cơ hội để thanh lọc thị trường, chỉ những dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi, giá trị nội tại tốt, chủ đầu tư uy tín thì mới có thể đứng vững và phát triển. Đây chính là lý do để Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trở thành dự án đầy tiềm năng và được các nhà đầu tư săn đón hiện nay.

"Két vàng thông minh, sinh lời bền vững" tại The Oasis Vân Đồn

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng với các tòa căn hộ resort tiêu chuẩn 5* quốc tế có quy mô lớn bậc nhất được triển khai tại KĐT Du lịch và Bến cảng Ao Tiên. Trong đó tòa The Oasis được ví như trái tim của dự án được chủ đầu tư chính thức ra hàng trong tháng 3/2024.

Nói về tiềm năng của Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, nhiều chuyên gia cho rằng với "cú huých" từ phát triển hạ tầng và lộ trình đưa Vân Đồn lên thành phố du lịch trước năm 2030 cùng tệp di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử phong phú đa sắc màu hội tụ tại vùng đất thương cảng, việc đầu tư vào dự án chính là đón đầu cơ hội sinh lời, vượng lộc.

Không quá khi nói rằng sở hữu căn hộ resort The Oasis Vân Đồn chính là cầm trên tay tấm "hộ chiếu du lịch" để đi vào "Thế giới trong lòng di sản", một kỳ quan du lịch mới tại Vân Đồn. Từ căn hộ, chủ nhân có thể phóng tầm mắt thưởng ngoạn toàn cảnh Vịnh Bái Tử Long hùng vĩ, hồ bơi vô cực, khu vườn nhiệt đới đủ màu sắc, bến du thuyền thời thượng,.. đồng thời tận hưởng trọn vẹn 102 tiện ích nhân tạo và thiên tạo của dự án và hòa mình vào không khí du lịch, lễ hội sôi động ngày đêm suốt 4 mùa trong năm. Bởi vậy, căn hộ resort The Oasis là điểm nghỉ dưỡng cho cả gia đình, kết hợp làm việc từ xa lý tưởng. Bên cạnh đó, những lợi thế của căn hộ resort The Oasis cũng biến thành giá trị khai thác kinh doanh sinh lời bền vững cho chủ nhân.

Với mức giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng, tiến độ thanh toán chia làm 16 đợt vô cùng linh hoạt, căn hộ resort The Oasis chính là "két sắt thông minh" cất trữ các khoản tiền tiết kiệm cá nhân, là khoản đầu tư an toàn và sinh lời hấp dẫn tại thời điểm này. Hơn nữa, việc chớp cơ hội xuống tiền nhanh còn giúp nhà đầu tư tận hưởng các ưu đãi đặc quyền của chủ đầu tư trong giai đoạn mở bán như hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, chiết khấu lên đến 16% giá bán cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Căn hộ resort The Oasis thuộc dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu "bộ tứ tầm view" mãn nhãn.

Bên cạnh lợi ích từ việc khai thác khi dòng tiền "chảy" về tài khoản đều đặn, nhà đầu tư còn hoàn toàn yên tâm khi căn hộ resort The Oasis được "chăm sóc" kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn 5* quốc tế bởi Centara Hotels & Resorts – Thương hiệu quản lý khách sạn chuyên nghiệp hàng đầu Châu Á. Nhờ đó căn hộ resort The Oasis sẽ luôn bền đẹp, được bảo vệ và tăng giá trị theo thời gian cùng với tương lai phát triển phồn thịnh và sầm uất của thành phố du lịch Vân Đồn, sự tấp nập của sân bay Quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, Bến cảng cao cấp Ao Tiên và nhiều công trình trọng điểm du lịch khác.



Với những lợi ích kép từ nghỉ dưỡng - kinh doanh - tích lũy tài sản sinh lời cao, các chuyên gia BĐS cho rằng đây chính là thời điểm vàng để nhà đầu tư đưa ra quyết định sở hữu căn hộ resort The Oasis Vân Đồn. Đây cũng là cơ hội sở hữu "Két vàng thông minh, sinh lời bền vững" trong bối cảnh thị trường đầy rủi ro, biến động hiện nay.

Chủ đầu tư: Công ty CP Everland Vân Đồn

Đơn vị phát triển kinh doanh dự án: An Việt Property

Website: https://crystalholidaysharbourvandon.vn/

Hotline: 0766 23 23 23