Căn hộ tầm giá vừa túi tiền đang tiến quanh ngưỡng 2 -3 tỷ đồng

Nhu cầu nhà ở vừa túi tiền chiếm số đông



Theo khảo sát của batdongsan.com.vn, căn hộ với tầm giá dưới 3 tỷ đồng đang là sản phẩm chủ đạo được người mua nhà quan tâm nhiều nhất trong những tháng vừa qua.

Nhìn vào sức khoẻ của thị trường giai đoạn hiện tại có thể cảm nhận rõ một trật tự đang được sắp xếp lại. Theo đó, thị trường không còn là cuộc chơi của dân lướt sóng hay đầu cơ mà đây sẽ là năm của các bất động phục vụ nhu cầu của người mua để ở.



Tuy nhiên, nghịch lý là, nguồn cung lại đang không đáp ứng được cho nhu cầu. Trong lúc tình trạng cơ cấu sản phẩm lệch pha chưa được giải quyết rốt ráo thì từ giữa năm 2022, doanh nghiệp bất động sản lại thêm một lần nữa hụt chân khi thị trường trái phiếu đóng băng, thị trường cổ phiếu sụt giảm và ngân hàng siết dòng tín dụng cho bất động sản. Hàng loạt các nguyên nhân ấy càng khiến cho nguồn cung căn hộ trên thị trường thêm áp lực.

Kết quả là, như Savills Việt Nam ghi nhận, nguồn cung căn hộ mới đang sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, báo cáo thị trường bất động quý 1/2023 của Savills Việt Nam cho thấy nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM là 1.610 căn, giảm 25% theo năm. Đặc biệt hơn là thị trường là hầu như không có nguồn cung sơ cấp, điều này cũng đồng nghĩa với việc không có nguồn cung nhà ở mới cho người mua nhà với nhu cầu ở thực.

Bcons Polaris cung ứng nguồn cung hiếm hoi tầm giá vừa túi tiền

Từ việc thị trường ít nguồn cung nên những dự án mới trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền luôn nhận được sự quan tâm. Đơn cử như khi có thông tin Tập đoàn Bcons đầu tư xây dựng chung cư Lê Trọng Tấn (Bcons Polaris) ngay mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An, cạnh ngay đường Phạm Văn Đồng, lập tức thị trường khu vực quanh khu Công nghiệp Bình Đường thu hút sự chú ý tìm hiểu của người mua nhà.

Dù rằng trong suốt thời gian qua, khu vực TP Thủ Đức cũng đón nhận một số dự án mới, nhưng hầu hết tập trung ở ngưỡng giá cao. Các khu vực các của TP.HCM lại gần như không có nguồn cung mới. Tại các khu vực xa trung tâm thì thị trường chỉ ghi nhận một dự án ở Hóc Môn với giá được xem là trong phân khúc vừa túi tiền, nhưng cũng tiến đến tiệm cận 40 triệu/m2. Điều này cho thấy mức giá căn hộ vừa túi tiền đang ở ngưỡng của căn hộ trung cao cấp trước đây. Vì vậy với ngưỡng giá dự kiến trên dưới 39 triệu/m2, các căn hộ Bcons Polaris được xem là nguồn sản phẩm ít ỏi trên thị trường đáp ứng cho tầm giá vừa túi tiền có vị trí gần khu trung tâm TP.HCM.

Khu căn hộ Bcons Polaris tọa lạc ngay cạnh đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức

Bcons Polaris nằm ngay khu dân cư sầm uất, cách trung tâm TP.HCM chỉ 20 phút di chuyển, gần các khu công nghiệp lớn là khu Công nghiệp Bình Đường, Sóng Thần 1, 2, 3. Vì vậy, vị trí này được xem là đáp ứng tốt cho cả mục tiêu an cư và đầu tư sinh lợi.



Giá nhà khó có thể giảm

Như lí giải của các chủ đầu tư về giá sản phẩm nhà ở tăng cao trong thời gian qua đó là do doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn về chi phí xây dựng, bên cạnh giá đất và thuế tăng cao, cộng thêm thời gian phê duyệt pháp lý chậm. Tất cả những yếu tố đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của nguồn cung mới và giá bán.

Mặc dù, giá bất động sản tăng cao nhưng nhu cầu an cư và tích luỹ tài sản của người dân vẫn rất lớn. Bởi so ra, trong các kênh đầu tư, bất động sản vẫn là tài sản an toàn và mang lại lợi nhuận tốt trong dài hạn. Vì vậy, những sản phẩm như căn hộ Bcons Polaris đang đáp ứng được yếu tố vị trí và giá thành của người mua nhà tìm kiếm.

Đem đến không gian an cư tiện nghi, Bcons Polaris thu hút sự quan tâm của người dân

Nhìn lại nguồn cung trước đây có thể thấy sản phẩm tập trung mạnh ở phân khúc không dành cho người thu nhập thấp. Trong khi, bộ phận người dân có nhu cầu căn hộ vừa túi tiền lại chiếm số đông là lao động trẻ và các hộ gia đình mới có nhu cầu ra ở riêng. Đồng thời là trung tâm kinh tế thương mại lớn của cả nước, TP.HCM thu hút người dân khắp các tỉnh thành đến lập nghiệp và an cư, do vậy nhu cầu về nhà ở của thành phố tăng mạnh qua các năm. Trong khi đó, trong bối cảnh quỹ đất khan hiếm và chi phí phát triển gia tăng khiến cho giá nhà ở không ngừng tăng cao, làm cho việc sở hữu nhà ở của người dân càng bế tắc.



Các chuyên gia phân tích rằng, trong điều kiện thị trường giai đoạn hiện tại, các sản phẩm phải có tầm giá phù hợp với tài chính số đông người mua thì mới có thanh khoản tốt.

Nhận định của các chuyên gia cũng đồng nghĩa với việc, ở giai đoạn này, những dự án nào đáp ứng nhu cầu ở thực, có tổng giá vừa tầm sẽ vẫn được săn đón. Đây cũng chính là cơ hội cho các sản phẩm căn hộ Bcons Polaris khi dự án vừa có vị trí đắc giá lại nằm trong ngưỡng tổng giá vừa túi tiền số đông người mua nhà.

