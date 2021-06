Căn hộ view 3 thành phố, tâm điểm kết nối khu Đông Sài Gòn

Căn hộ hiếm hoi sở hữu view 3 thành phố



Đầu tháng 10/2020, Quốc hội đã ra nghị quyết đồng ý thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sát nhập 3 quận Thủ Đức, quận 2, quận 9, với mục tiêu đưa thành phố mới trở thành khu đô thị sáng tạo, là hạt nhân thúc đẩy nền kinh tế của địa phương và toàn khu vực.

Theo đó, TP Thủ Đức đóng vai trò trung tâm triển khai các mô hình ứng dụng khoa học – kỹ thuật, là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ngày càng mạnh mẽ. Dự kiến, sau khi thành lập TP. Thủ Đức sẽ đóng góp 30% GDP của TP.HCM và 7% GDP của cả nước.

Việc thành lập TP Thủ Đức đã đưa các vùng lân cận như Dĩ An, Thuận An, Biên Hoà… trở thành những thành phố vệ tinh, tạo đòn bẩy thu hút nguồn vốn đổ vào hạ tầng, từ đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, sau khi TP Thủ Đức được thành lập, giá căn hộ khu Đông Sài Gòn liên tục tăng phi mã và xác lập mặt bằng cao chưa từng thấy. Với sự biến động về giá căn hộ tại TP Thủ Đức, nhiều khách hàng, nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm các dự án ở khu đô thị vệ tinh như TP Dĩ An, Thuận An…

Đơn cử như dự án căn hộ cao cấp HT Pearl đang trở thành tâm điểm đầu tư nhờ sở hữu vị trí view 3 thành phố. Trong đó, phía Đông giáp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp thành phố Thuận An; phía Nam giáp TP Thủ Đức, TP.HCM; phía Bắc giáp thị xã Tân Uyên.

Căn hộ HT Pearl sở hữu hạ tầng đồng bộ, tiện ích đẳng cấp của một đại đô thị văn minh, hiện đại: chợ Đông Hòa, đại siêu thị Go! Dĩ An, trường học các cấp, trường mầm non, khu trung tâm hành chính Dĩ An, bệnh viện Thủ Đức, bệnh viện Hoàn Mỹ, UBND Đông Hòa, KDL Sinh thái Thủy Châu, KDL Văn hóa Suối Tiên, TTTM, rạp chiếu phim, cửa hàng tiện lợi… HT Pearl còn "chiếm" lợi thế khi liền kề cụm các Trường Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhờ vậy, dự án thừa hưởng trọn vẹn hệ thống hạ tầng giáo dục hiện đại, giao thông tiên tiến liên tục được nâng cấp.

Từ dự án, cư dân còn có thể nhanh chóng kết nối đến các tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Phạm Văn Đồng, Xa Lộ Hà Nội, Quốc Lộ 1A, Cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, DT743B, Bến Xe Miền Đông mới, tuyến Metro số 1 (Dĩ An – Bến Thành)… Trong tương lai, khu vực này còn nhiều dự án hạ tầng khác được đầu tư bài bản, hứa hẹn gia tăng mạnh mẽ giá trị bất động sản khu vực.

Căn hộ đẳng cấp, "hiếm có khó tìm"

Bên cạnh việc sở hữu vị trí view 3 thành phố, HT Pearl còn là dự án hiếm hoi mà chủ đầu tư thi công xong phần móng mới tung ra thị trường. Điều này không chỉ đáp ứng điều kiện pháp lý - yếu tố luôn được các nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay, mà còn cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư.

Mặt khác, HT Pearl còn được thi công bởi Hoà Bình, một nhà thầu hạng A trên thị trường cả về chất lượng cũng như mức giá. Ngoài ra dự án còn được thiết kế bởi thương hiệu quốc tế Kume Design Asia lừng danh. Tại Việt Nam, Kume Design Asia đã thiết kế nhiều công trình đẳng cấp, nổi tiếng ở Hà Nội, Phú Quốc, Phan Thiết… Có thể thấy tâm huyết của chủ đầu tư đặt vào dự án này là rất lớn, ưu tiên trải nghiệm sống của cư dân lên hàng đầu.

Chủ đầu tư HT Pearl chọn trước danh mục trang thiết bị bàn giao cho khách hàng đến từ những thương hiệu danh tiếng.

Hơn nữa, với HT Pearl, chủ đầu tư tỉ mỉ lựa chọn danh mục trang thiết bị bàn giao đến từ những thương hiệu danh tiếng như: Toto, Panasonic, Malloca… Điều này sẽ đảm bảo nhà thật bàn giao sẽ như nhà mẫu, không có chuyện đổi sản phẩm "tương đương" như một số dự án khác trên thị trường.

Dù đang sở hữu những ưu điểm vượt trội, song HT Pearl có mức giá chỉ từ 33 triệu/m2. Đây là một mức giá khá mềm so với khu vực, và chênh lệch rất lớn so với TP Thủ Đức. So sánh trên thị trường bất động sản hiện nay, đa phần các dự án đều được đưa ra mức giá rất cao. Dự án sau thường có giá cao hơn nhiều so với các dự án mở bán trước đó. Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng đó, chủ đầu tư HT Pearl lại đưa ra một mức giá rất cạnh tranh, phù hợp với đại đa số người dân.

