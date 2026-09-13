Căn nhà 12.000m2 góc nào cũng chill của Quỳnh Lương

Một không gian sống rộng rãi, ngập tràn sắc xanh và được bao quanh bởi thiên nhiên yên bình luôn mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu, như một khoảng nghỉ để con người tạm gác lại những bộn bề thường nhật. Đó cũng chính là kiểu không gian sống mà Quỳnh Lương đang tận hưởng cùng gia đình nhỏ của mình. Sau khi kết hôn với thiếu gia Nguyễn Tiến Phát vào đầu năm 2025, nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã và gia đình nhỏ trong căn nhà vườn thuộc khu điền viên rộng tới 12.000m², toạ lạc ở Vĩnh Long.

Không chỉ gây choáng ngợp bởi diện tích rộng rãi, cơ ngơi của cặp đôi còn khiến người nhìn khó rời mắt bởi cách quy hoạch và thiết kế đầy dụng ý. Phần lớn diện tích được dành cho cảnh quan, cây cối, hồ nước và những khoảng sân thoáng đãng, tạo nên sự kết nối liền mạch giữa ngôi nhà và không gian bên ngoài. Từng khu vực đều được chăm chút theo một phong cách thống nhất, vừa có nét hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, mộc mạc.

Cơ ngơi của vợ chồng Quỳnh Lương gây ấn tượng bởi không gian rộng rãi, thiết kế đẹp mắt và đặc biệt đề cao sự gần gũi với thiên nhiên. Bao quanh ngôi nhà là những mảng xanh của cây cối, tạo cảm giác trong lành, thư thái ngay từ khi bước qua cổng. Dọc lối vào, nhiều loại cây được trồng xanh tốt, vừa tô điểm cho không gian vừa tạo nên vẻ mềm mại, gần gũi. Những chi tiết bằng gỗ được khéo léo đưa vào thiết kế, mang đến sự cân bằng giữa nét hiện đại, tiện nghi và vẻ mộc mạc, ấm áp đậm chất truyền thống. Tổng thể cơ ngơi 12.000m² rất hoành tráng nhưng không phô trương hay cầu kỳ, vẫn mang dấu ấn riêng đầy tinh tế, khiến ai nhìn một lần cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Từng góc trong căn nhà vườn đều được Quỳnh Lương tận dụng làm background chụp ảnh, vừa phục vụ công việc kinh doanh vừa thuận tiện để cô gắn link affiliate trên mạng xã hội. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, những mảng xanh được phủ kín, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, mang đến không gian thư giãn và chữa lành.

Để có được tổng thể hài hòa, đẹp mắt, không chỉ cảnh quan mà cách thiết kế, bài trí nội thất cũng được vợ chồng nữ diễn viên đặc biệt chú trọng. Có thể thấy, nhiều món đồ trong nhà ưu tiên chất liệu tự nhiên như gỗ, mây, tre... tạo nên vẻ giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần hiện đại và tinh tế. Sự kết hợp khéo léo giữa cây xanh, vật liệu tự nhiên và nội thất tối giản giúp cơ ngơi vừa có nét ấm cúng, vừa sở hữu những góc sống ảo đẹp mắt.

Cơ ngơi rộng tới 12.000m² của vợ chồng Quỳnh Lương được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, dành phần lớn diện tích cho cây xanh và những thảm cỏ trải dài. Thiết kế mở giúp các không gian trong nhà luôn có sự kết nối với cảnh quan bên ngoài, mang đến cảm giác thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Đáng chú ý, khuôn viên còn có những góc bố trí cực độc đáo, nổi bật là bồn tắm lộ thiên nằm giữa thảm thực vật xanh mướt, mang đến trải nghiệm thư giãn, riêng tư ngay giữa thiên nhiên.