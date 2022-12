Căn nhà đầu đời - Món quà xứng đáng dành tặng cho con

Quy Nhơn - tâm điểm giáo dục chất lượng của miền Trung



Vĩnh Phúc, 18 tuổi, đam mê công nghệ thông tin, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đã quyết định chọn ngay Trường Đại học FPT Quy Nhơn để theo đuổi đam mê. Với Phúc, đây là trường "xịn", lại gần quê tiện cho việc đi lại.

Với Diễm Quỳnh (quê ở Gia Lai) thì ngành sư phạm tiểu học là chọn lựa cuối cùng. Theo Diễm Quỳnh thì đây là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt "có tiếng" trong ngành sư phạm của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Tương tự như Phúc và Quỳnh, không ít bạn trẻ đã chọn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề tại TP.Quy Nhơn để theo đuổi ngành học mong muốn.

Hàng năm, Quy Nhơn có khoảng hơn 10.000 sinh viên nhập học mới. Hiện thành phố này đang quy tụ nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề với đủ các ngành học khác nhau, chất lượng giảng dạy ngày càng nâng cao, đặc biệt là tăng cường kết nối đào tạo quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ, từ đó thu hút ngày càng đông đảo học viên. Một số trường thuộc top đầu tuyển sinh như: Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học FPT Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Bình Định, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định…

TP.Quy Nhơn quy tụ các trường đại học lớn. Ảnh: Trường Đại học FPT Quy Nhơn

Quy Nhơn cũng đã hình thành và đưa vào hoạt động nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học như: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Công viên Sáng tạo TMA, FPT Software… Cùng với đó là nhiều dự án lớn đang xúc tiến triển khai như Trung tâm trí tuệ nhân tạo – Đô thị phụ trợ hơn 93ha, Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định 54ha…



Hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ phát triển tại Quy Nhơn đã kéo theo một số lượng lớn sinh viên, học viên, từ đó gia tăng áp lực về nguồn cung nhà ở, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm.

Tài sản đầu tư cho thế hệ tương lai

Khi nhận được giấy báo con trúng tuyển vào trường đại học mơ ước ở Quy Nhơn, chị Hồng Nhung (TP.Pleiku, Gia Lai) trăn trở tìm chỗ ở cho con gái. "Cháu đã vào Quy Nhơn học được vài tháng, vẫn đang ở tạm nhà người quen. Con tôi rất thích thành phố này, cũng có ý định sẽ làm việc tại đây sau khi ra trường, nên gia đình tôi vẫn đang tìm nhà phù hợp để mua cho con. Vừa đảm bảo chỗ ở ổn định, vừa thuận tiện nếu con có dự định lập nghiệp lâu dài. Tháng trước, một chuyên viên kinh doanh vừa giới thiệu cho tôi một dự án dành cho thế hệ 9x nằm ngay trung tâm, gần biển, có giá từ 1,2 tỷ/căn, tôi lập tức giữ chỗ ngay."

Cùng suy nghĩ với chị Nhung, nhiều bậc phụ huynh các tỉnh thành lân cận có xu hướng tìm mua nhà cho con thay vì thuê trọ. Vừa có môi trường sống tốt để con cái an tâm đi học, đi làm thuận tiện; vừa làm "của để dành" cho con về sau. Do đó, khi dự án căn hộ 9X Quy Nhơn do Hưng Thịnh Land phát triển vừa giới thiệu ra thị trường đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều bậc cha mẹ.

9X Quy Nhơn có tầm nhìn hướng biển ngay trung tâm thành phố. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Căn hộ 9X Quy Nhơn không chỉ là cơ hội cho người trẻ sở hữu căn nhà đầu tiên mà còn là "món quà" trao gửi sự tin cậy, kỳ vọng của các bậc cha mẹ dành cho con cái, là "tài sản" đầu tư để tích lũy cho thế hệ tương lai. Đơn vị phát triển Hưng Thịnh Land cho biết, dự án có lịch thanh toán "siêu giãn" 1%/tháng (chỉ khoảng 15 triệu/tháng), giúp khách hàng trẻ dễ dàng sở hữu nhà ngay cả khi không sử dụng đòn bẩy tài chính.



Nhiều chiết khấu hấp dẫn cũng đang được áp dụng, lần lượt 9%, 6%, 5% cho khách độ tuổi 9x, 8x và 7x cùng chiết khấu thanh toán vượt với mức lãi suất 18%/năm. Đặc biệt, lần đầu tiên Hưng Thịnh Land áp dụng chính sách đồng hành chia sẻ 3 kỳ thanh toán có tổng giá trị lên đến 6%.

9X Quy Nhơn sở hữu tầm nhìn hướng biển đắt giá, thuận tiện kết nối tới hàng loạt tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, siêu thị, sân vận động… Đồng thời cư dân còn được tận hưởng chuỗi tiện ích nội khu đầy đủ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống năng động như: công viên nội khu và công viên trên cao tiện nghi, hồ bơi gần 400m2, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, sân cầu lông, sân tennis, trung tâm gym & fitness, shophouse…



