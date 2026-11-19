Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Anh chàng bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2022 nhờ những video biến hình, bắt trend và hiện sở hữu lượng người theo dõi lên đến hàng triệu trên nền tảng này. Ngoài công việc sáng tạo nội dung, Neyun còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, tham gia quảng cáo và một số dự án phim ảnh.

Tuy nhiên, cái tên Neyun càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau khi công khai chuyện tình cảm với Nguyễn Quỳnh Anh. Đáng chú ý, trong một lần đưa bạn gái về thăm nhà ở quê tại Yên Châu, Sơn La, Neyun khiến dân tình để ý nhiều hơn về không gian sống của gia đình.

Neyun và Quỳnh Anh (Ảnh: FBNV)

Theo đó, Neyun thường gọi vui chuyến trở về quê là "về bản". Không gian sống của gia đình Neyun khá khang trang và rộng rãi. Qua một vài góc quay, có thể thấy căn nhà được bài trí chỉn chu, nội thất bên trong chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Các món đồ nội thất, bàn ghế và những chi tiết trang trí cũng mang hơi hướng truyền thống. Không gian có nhiều khoảng rộng, cách sắp xếp tương đối thoáng đãng. Dù chỉ hé lộ một vài góc nhỏ, căn nhà vẫn phần nào cho thấy sự tươm tất trong không gian sinh hoạt của gia đình Neyun.

Ngoài ra trong một số đoạn clip chia sẻ đưa bạn gái về nhà, Neyun cũng cho hay gia đình, đặc biệt là mẹ rất thân thiết với Quỳnh Anh. Cả hai liên tục trò chuyện, vào bếp nấu cơm cùng nhau khiến mối quan hệ càng thêm gần gũi.

Không gian bên trong nhà ở Sơn La của gia đình Neyun

Xung quanh nhà có nhiều khoảng không gian xanh

Neyun còn hé lộ bạn gái rất thân thiết với mẹ mình (Ảnh chụp màn hình)

Về chuyện tình cảm, Neyun và Quỳnh Anh từng có khoảng thời gian tìm hiểu trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 10/2025. Được biết, cả hai quen nhau tình cờ thông qua bạn bè trong một buổi chơi pickleball. Trước đó, Quỳnh Anh đã biết đến Neyun qua các video trên mạng xã hội nhưng chưa có dịp gặp gỡ trực tiếp.

Sau khi xác nhận hẹn hò, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cùng xuất hiện tại các sự kiện và dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm. Chuyện tình của cặp đôi từng trở thành chủ đề bàn luận bởi sự chênh lệch chiều cao khoảng 10cm, khi Neyun cao khoảng 1,63m còn Quỳnh Anh cao khoảng 1,73m.

Trước những ý kiến trái chiều, Quỳnh Anh từng lên tiếng bảo vệ bạn trai và cho biết cô không đồng tình với quan niệm người đẹp trong showbiz nhất định phải hẹn hò với doanh nhân hay đại gia. Với cô, sự đồng điệu, giản dị và chân thành mới là những điều quan trọng trong một mối quan hệ.

Thời gian gần đây, Quỳnh Anh liên tục vướng vào những ồn ào liên quan đến phát ngôn trong nhóm chat riêng, sau đó là việc bị Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 6 tháng.

Đến tối 18/11, phía Ban tổ chức tiếp tục đưa ra thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu của người đẹp sinh năm 1999. Giữa thời điểm bạn gái đối diện với nhiều tranh luận, Neyun vẫn xuất hiện bên cạnh cô. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Neyun vẫn luôn đồng hành cùng bạn gái, có nhiều cử chỉ quan, chăm sóc. Đây cũng là lần hiếm hoi cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau sau khoảng thời gian Quỳnh Anh vướng ồn ào.