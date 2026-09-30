Cần Thơ có khu tái định cư mới với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng

Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 29,9 ha, dự kiến bố trí khoảng 851 nền tái định cư, với tổng mức đầu tư gần 977 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo lập quỹ đất tái định cư để phục vụ bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn. Đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Vĩnh Thạnh và của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, việc đầu tư Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động quỹ đất tái định cư gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và các dự án hạ tầng lớn trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng bộ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo TP và đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh HT

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ, với vai trò chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định trong quá trình triển khai; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

Đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, hợp lý; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 29,9 ha. Ảnh HT

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Khởi đề nghị các sở, ban, ngành thành phố, UBND xã Vĩnh Trinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư; chủ động theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ...