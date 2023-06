Cần Thơ 'điểm mặt' hàng loạt dự án phát triển nhà ở chậm tiến độ

Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long được chấp thuận đầu tư đã gần 20 năm nhưng đến nay chỉ mới giải phóng mặt bằng được 71%. Ảnh PK

Nhiều dự án thực hiện gần... 20 năm vẫn chưa xong

Công văn số 1305/SKHĐT-KT của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND TP. Cần Thơ cho biết, tính đến hết tháng 5/2023, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 72 dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở đang triển khai.

Trong đó, Sở Xây dựng Cần Thơ theo dõi, quản lý 32 dự án. Trong số này, 4 dự án có khả năng hoàn thành, bàn giao về địa phương quản lý trong năm 2023; 27 dự án cam kết sau năm 2024 mới hoàn thành, bàn giao về cho địa phương quản lý và 1 dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ theo dõi, quản lý 40 dự án, gồm 5 dự án được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư trước Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (có hiệu lực ngày 5/5/2015) về hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Đa số các dự án này hiện nay đã đầu tư và đưa vào vận hành khai thác một phần, phần diện tích còn lại (diện tích nhỏ) chưa giải phóng mặt bằng. Hiện tại, các dự án này đã hết thời gian thực hiện.

35 dự án được UBND TP. Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư sau Nghị định 30/2015/NĐ-CP có hiệu lực. Các dự án này triển khai chậm so với quyết định chủ trương đầu tư. Chủ yếu còn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư như lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các dự án có chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2018 đa số đã hết thời gian thực hiện, một số dự án đã được UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh thời gian thực hiện (gia hạn thời gian).

Một số dự án mới cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng như: Khu Đô thị mới STK An Bình tại phường An Bình, quận Ninh Kiều; Chung cư nhà ở xã hội Nam Long - Hồng Phát; Khu dân cư phường Phước Thới, khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn; Dự án mở rộng Khu tái định cư sau Trường dân tộc nội trú quận Ô Môn; Dự án mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2). Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng các dự án còn chậm so với quyết định chủ trương đầu tư được duyệt.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu đô thị tái định cư Cửu Long chưa hoàn thiện. Ảnh PK

Đáng quan tâm là một số dự án đã có chủ trương đầu tư từ năm 2004, tính đến nay đã gần 20 năm nhưng tỷ lệ giải phóng mặt bằng chỉ mới đạt hơn 70%, đó là các dự án: Khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, do Công ty TNHH tư vấn thiết kế Địa ốc làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường An Thới, quận Bình Thủy, do Công ty TNHH Nam Long làm chủ đầu tư. Các dự án này cũng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chưa đầu tư hạ tầng xã hội.

Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, do Công ty TNHH tư vấn thiết kế Địa ốc làm chủ đầu tư chậm tiến độ. Ảnh PK

Còn nhiều khó khăn,vướng mắc cần tháo gỡ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, các dự án phát triển nhà ở đang chậm tiến độ đều đang gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc cần được hỗ trợ tháo gỡ.

Cụ thể, khó khăn thứ nhất là do thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 (nguyên nhân khách quan), đặc biệt là thực hiện quy định giãn cách xã hội, do đó đa số các dự án chậm tiến độ, việc triển khai dự án bị đình trệ trong thời gian dài.

Khó khăn thứ hai là hầu hết các dự án đều gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do việc thỏa thuận thu hồi đất, áp giá bồi hoàn không được sự đồng thuận của người dân, cơ chế chính sách thay đổi, có những trường hợp phải lập lại thủ tục về giải phóng mặt bằng. Thiếu nền tái định cư ở các quận, huyện để bố trí cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án.

Một số nhà đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng. Trình tự thủ tục quy định nhiều bước như: thành lập hội đồng, đo đạc, kiểm kê, xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, xét tính pháp lý, áp giá bồi thường, phê duyệt thì mới thu hồi đất được, từ đó dẫn đến diện tích đất thu hồi còn thấp và dự án triển khai chậm.

Nhiều Khu đô thị được trao chủ trương đầu tư gần 20 năm nhưng cơ sở hạ tầng bên trong vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh PK

Bên cạnh đó, do thời gian thu hồi đất của một số dự án đầu tư kéo dài so với thời gian quy định tại chủ trương đầu tư, dẫn đến triển khai chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư.

Khó khăn thứ ba là, công tác xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, giao nền tái định cư còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời tiến độ do khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện (sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan đến định giá đất chưa kịp thời), phương pháp định giá đất còn hạn chế.

Khó khăn thứ tư là, do bị ảnh hưởng việc rà soát pháp lý các dự án nên nhiều dự án có chủ trương đầu tư trong giai đoạn Nghị định số 30/2015/NĐ-CP có hiệu lực đang chậm tiến độ.

Khó khăn thứ năm là, nhà đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng và khó huy động vốn, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án nên phải giãn tiến độ hoặc dừng triển khai thực hiện dự án.