Cần thủ câu được con cá vàng "khổng lồ" 31kg

Những con cá khổng lồ từ lâu được xem là "chiến tích trong mơ" của giới cần thủ. Trên khắp thế giới, không ít người đã gây xôn xao khi chinh phục thành công những cá thể nặng hàng chục, thậm chí hàng trăm kg.

Mỗi lần xuất hiện, những màn săn "thủy quái" này đều thu hút sự chú ý nhờ kích thước hiếm gặp và cuộc đấu sức đầy kịch tính giữa con người với thiên nhiên.

Năm 2022, cần thủ người Anh Andy Hackett gây xôn xao khi câu được một con cá vàng lai nặng 31 kg tại một hồ nước ở Pháp. Với kích thước hiếm gặp, "quái ngư" này được xem là một trong những con cá vàng lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Con cá có biệt danh "The Carrot" (Củ Cà Rốt), thực chất là cá lai giữa cá chép trơn và cá chép koi, chứ không phải cá vàng thuần chủng. Theo truyền thông Anh, nó được cho là đã sống khoảng 20 năm và hiếm khi xuất hiện trên mặt nước trước khi mắc câu của Hackett.

Gần đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cần thủ chinh phục "The Carrot" tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Người may mắn câu được "The Carrot" là Andy Hackett, 42 tuổi. Ông mất khoảng 25 phút để khống chế và đưa con cá lên bờ sau màn giằng co đầy vất vả.

"Tôi biết hồ có một con cá rất lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người câu được nó", Hackett chia sẻ.

Ông kể rằng ngay khi cá cắn câu, ông đã cảm nhận được sức kéo rất mạnh. Khi con cá dần nổi lên mặt nước với thân hình màu vàng cam rực rỡ, ông mới nhận ra mình vừa bắt được một "quái vật" dưới hồ.

Con cá vàng thực chất là một loài cá chép lai.

"Tôi nghĩ mình đã gặp may. Khi toàn bộ thân cá lộ lên khỏi mặt nước, tôi thực sự kinh ngạc", Hackett chia sẻ với tờ Daily Mail.

Con cá được câu tại hồ Bluewater, thuộc vùng Champagne, Pháp.

Theo chủ hồ là ông Jason Cowler, người Anh, "The Carrot" được thả xuống hồ cách đây khoảng hai thập kỷ nhằm tạo điểm nhấn thu hút những người yêu thích câu cá.

"Từ đó đến nay, nó không ngừng lớn lên, sống khá kín đáo và rất hiếm khi bị câu trúng. Chính điều đó khiến việc bắt được nó trở nên vô cùng đặc biệt", ông Cowler cho biết.

Với trọng lượng 31kg, "The Carrot" vượt xa kích thước của nhiều cá vàng từng được ghi nhận trước đó và được xem là một trong những cá vàng lớn nhất thế giới.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm cùng chiến lợi phẩm, Andy Hackett đã thả con cá trở lại hồ, để nó tiếp tục sinh sống trong môi trường tự nhiên và trở thành mục tiêu chinh phục của những cần thủ khác.