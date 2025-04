Cần xem lại vai trò của doanh nghiệp FDI

Bộ trưởng Công Thương thăm, làm việc tại một doanh nghiệp may. Ảnh: Nguyễn Bằng

Theo vị cựu lãnh đạo ngành công thương, 6 nhóm ngành có mức độ gia tăng xuất khẩu vào Hoa Kỳ lớn hiện nay là nhóm điện tử với các thiết bị điện tử và linh kiện (riêng năm 2022, nhóm hàng này đạt 38,97 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Hoa Kỳ); Máy móc và thiết bị cơ khí; Đồ nội thất và các sản phẩm liên quan; dệt may, giày dép và nông sản (bao gồm các mặt hàng như cà phê, hạt điều và thủy sản).

Theo vị này, nhìn vào số liệu xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong 3 năm qua, có thể thấy sự gia tăng xuất khẩu rất nhanh và ổn định ở nhiều ngành nghề. Như năm 2022, các doanh nghiệp FDI đóng góp khoảng 74% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Các năm 2023 - 2024, kim ngạch xuất khẩu của nhóm này cũng đều vượt hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp FDI đóng góp nhiều nhất vào xuất khẩu phải kể đến trường hợp của Samsung, mặc dù có sự biến động do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế toàn cầu, tập đoàn này vẫn duy trì mức xuất khẩu điện thoại và linh kiện trên 50 tỷ USD/năm.​ Trong đó, từ tháng 2/2023 đến tháng 1/2024, thị trường Hoa Kỳ chiếm 46% tổng số lô hàng điện thoại Samsung Galaxy xuất khẩu từ Việt Nam. ​Nhiều doanh nghiệp FDI khác trong lĩnh vực điện tử cũng đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ như Apple, LG và Intel.

Vị quan chức cũng cho rằng, ngoài đóng góp về tạo việc làm, điều đáng lo của những năm gần đây chính là sự dịch chuyển sản xuất của nhiều doanh nghiệp FDI sang Việt Nam nhằm mục đích né thuế. Ngành dệt may, da giày, điện tử và đồ gỗ, thuỷ sản chứng kiến nhiều nhất sự dịch chuyển này. Theo đó, không ít doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư sản xuất tại Việt Nam tập trung ở các ngành nghề cũng tạo mối lo “rửa nguồn xuất xứ” và đang khiến các mặt hàng xuất khẩu nói chung của Việt Nam bị rơi vào “tầm ngắm” của nhiều nước. Vì vậy, thời gian tới, các cơ quan chức năng cũng cần chú ý đến những chuyển dịch của khối doanh nghiệp FDI để Việt Nam không trở thành nơi “chịu trận chung” khi bị áp thuế.

Trong cơ cấu xuất khẩu sang Hoa Kỳ hiện nay, lớn nhất vẫn là hàng điện tử. Kế đó là máy móc và may mặc, da giày. Đây là lợi thế trong tay các doanh nghiệp FDI Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc bị áp thuế tới 46% sẽ khiến chúng ta mất lớn do các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện đều là doanh nghiệp đầu chuỗi. Họ khó xuất khẩu, bán hàng thì mình là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyên gia công thuê sẽ rơi vào tình trạng bị cắt giảm, thiếu hụt đơn hàng. Đây là mối lo rất lớn do doanh nghiệp Việt hiện không xuất siêu được nhiều, đặc biệt là ngành cơ khí”, Tổng giám đốc một doanh nghiệp cơ khí lớn ở miền Bắc trả lời PV Tiền Phong .