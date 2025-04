Căng: Duy Mạnh tung loạt clip hiện trường vụ cháy ô tô 5 tỷ đồng, đáp trả 1 thắc mắc của cư dân mạng

Những ngày qua, cộng đồng mạng dành sự quan tâm không nhỏ đến diễn biến vụ cháy ô tô trị giá 5 tỷ đồng của ca sĩ Duy Mạnh. Ngày 22/4, ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ hình ảnh tại Toà án nhân dân quận Gò Vấp và thông tin chi tiết về việc khởi kiện hãng xe liên quan vụ cháy cách đây 2 năm. Theo Duy Mạnh, do không tìm được tiếng nói chung, vụ kiện được đưa ra xét xử vào ngày 25/4.

Hôm nay, trên trang cá nhân, Duy Mạnh tiếp tục gây chú ý khi có động thái mới. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ loạt clip ghi lại hiện trường chiếc xe trị giá hơn 5 tỷ đồng bốc cháy tại tầng hầm chung cư. Đi kèm đoạn video, nam ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân: "Nói thật với các bạn là vấn đề kiện thắng thua đối với mình không quan trọng. Nhưng cái cách mà các bạn có trung thực hay không các bạn tự biết?

Clip cho thấy khói bốc lên nghi ngút, lực lượng bảo vệ phải cậy nắp ca-pô và phun nước để dập lửa. Duy Mạnh bức xúc khi đối chiếu hình ảnh thực tế với báo cáo phía hãng xe sau này: "Cái vòi nước các chú bảo vệ phun mạnh vào trong thì làm gì có mấy thứ đó. Mà các bạn lại bảo có phân chuột, rác và túi nilon màu xanh lè? Hài lắm các bạn ạ".

Về việc kiện tụng, khi có cư dân mạng chất vấn vụ việc đã cách đây mấy năm sao bây giờ mới làm ầm ĩ, Duy Mạnh đáp trả mình đã khởi kiện từ lâu, ban đầu kiện bên công ty bán xe nhưng phía này không chịu trách nhiệm nên phải đổi qua kiện bên hãng. Sau đó, vụ việc được chuyển về TAND quận Gò Vấp, hiện đang trong giai đoạn chờ xếp lịch phiên toà sau các buổi hoà giải.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ vụ cháy xe của ca sĩ Duy Mạnh xảy ra tối 15/2/2023 tại tầng hầm một chung cư ở TP Thủ Đức (TPHCM). Thời điểm chiếc xe trị giá hơn 5 tỷ đồng bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ, nam ca sĩ đi lưu diễn ở Đà Nẵng. Sự việc được hàng xóm phát hiện. Lực lượng bảo vệ chung cư đã dùng xà beng để cậy ca-pô, phun nước dập lửa.

Vì đám cháy khá lớn, suýt lan sang các xe khác nên sau đó, Duy Mạnh đã báo công an. Chiếc xe được công an kéo về bãi tập kết ngoài trời ở TP. Thủ Đức và niêm phong lại. Thời điểm bị cháy, xe của Duy Mạnh vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Duy Mạnh kể thêm, gần 1 tháng sau, anh nhận lại xe và được cơ quan công an thông báo xe cháy do chập điện. Với kết luận này, phía Công ty bảo hiểm đã đền bù cho Duy Mạnh số tiền 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, về phía hãng xe sau khi giám định lại đã cho rằng nguyên nhân cháy là do loài gặm nhấm, do có phân chuột và rác trong xe.

Cho rằng kết luận trên của hãng là vô lý nên Duy Mạnh đã đâm đơn kiện. Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm, khi anh hỏi: "Thế lỡ may lúc đó xe tôi bốc cháy và lan ra những xe khác, rồi cháy chung cư. Thì bên anh chịu trách nhiệm hình sự, hay tôi, hay là con chuột chịu trách nhiệm hình sự?" thì nhận được câu trả lời của bên bán xe là: "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự". Thông tin này khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Liên quan đến thông tin trên, đại diện hãng xe cho biết "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự" không phải là phát ngôn chính thức của thương hiệu. Hãng cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đại diện hãng đưa ra nhận định trên.

Về vụ cháy xe của Duy Mạnh, hãng thông tin khi xảy ra sự việc, hãng cùng nhà phân phối và các bên liên quan đã kiểm tra xác định nguyên nhân sự cố cháy, với sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước, đồng thời có sự chứng kiến của chủ xe.

Hãng xe nhấn mạnh, nguyên nhân gây cháy đến từ sự xâm nhập của loài gặm nhấm, không phải lỗi kỹ thuật của xe. Kết luận này tương đồng với đánh giá của phía bảo hiểm xe, do đó hãng bảo hiểm đã đồng ý chi trả khoản bồi thường theo quy định.

Hãng xe này nói thêm, sự việc vẫn đang theo tiến trình của pháp luật nên ngoài những nhận định trên thì hãng chưa thể cung cấp thông tin nào khác.

Phiên tòa xét xử vụ việc sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tại TAND quận Gò Vấp, TP.HCM. Trước đó, tòa án đã gọi 2 bên lên hòa giải nhưng việc hòa giải không thành.