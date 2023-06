Cảng Quốc tế Long An hợp long 7 cầu cảng

Tham dự sự kiện có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

Cụm dự án Cảng Quốc tế Long An với quy hoạch 1.935ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An gồm khu công nghiệp 396ha; khu dịch vụ-công nghiệp 239ha, khu đô thị 1.145ha và đặc biệt nhất là cảng biển 147ha do Dongtam Group làm chủ đầu tư.

Sau 8 năm thi công từ 2015, ngày 24/6/2023 đơn vị chủ đầu tư tổ chức công bố tiến độ dự án và chính thức hợp long 7 cầu cảng - Cảng Quốc tế Long An (tổng chiều dài từ Cầu cảng số 1 đến cầu cảng số 7 là 1.670m) và khai trương dịch vụ khai thác hàng container.

Dongtam Group đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào khu cảng như đầu tư hạ tầng kỹ thuật bài bản; công trình kho, bãi lên đến 1 triệu m2; lực lượng phương tiện vận tải hùng hậu, hệ thống trang thiết bị khai thác tối tân; đầy đủ tiện ích nội khu; các công trình phụ trợ,... góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Cảng Quốc tế Long An trở thành “Một điểm đến cho mọi nhu cầu”.

Cảng Quốc tế Long An đang tích cực phát triển năng lực khai thác container. Trong giai đoạn này, Cảng đầu tư 6 thiết bị cẩu STS, 18 cẩu RTG được sản xuất, lắp ráp 100% tại Nhật Bản, từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới Mitsui E&S Machinery.

Không dừng lại ở đó, Cảng Quốc tế Long An sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, không ngừng nâng cấp các thiết bị khai thác, hướng đến mục tiêu công suất khai thác 1.000.000 TEU.

Cảng xây dựng mục tiêu cung cấp đầy đủ nhất dịch vụ Cảng biển và Logistics hiện đại, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi và các dịch vụ gia tăng, không ngừng đầu tư mở rộng, đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn, hiệu quả đối với đa dạng chủng loại hàng hóa, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Lãnh đạo tỉnh Long An cho biết, Cảng Quốc tế Long An phát triển xứng tầm trung tâm động lực của tỉnh, của ĐBSCL. Đây không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành tỉnh Long An, cùng gánh vác vì một mục tiêu chung là xây dựng những tiềm năng, lợi thế ít nơi nào có được, thành kết quả thực tiễn, thúc đẩy phát triển đột phá trong KT-XH tỉnh Long An.

Trong giai đoạn vừa thi công, vừa khai thác, Cảng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT. Hàng hóa thông qua Cảng đạt lần lượt của năm 2021, 2022 là 2 triệu và 2,2 triệu tấn. Dịp này, Cảng chính thức khai trương dịch vụ khai thác hàng container bên cạnh các mặt hàng truyền thống như nông, thủy sản, phân bón, sắt, thép, thiết bị máy móc, các mặt hàng siêu trường, siêu trọng.