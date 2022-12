Cảng VIMC Đình Vũ được thí điểm khai thác tàu container trong 6 tháng

Cụ thể, căn cứ quy hoạch được phê duyệt và tận dụng kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có, nâng cao hiệu quả đầu tư các bến cảng, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ được thí điểm khai thác hàng container 6 tháng kể từ ngày 12/12/2022 và chấp thuận chủ trương bến cảng VIMC Đình Vũ tiếp nhận tàu đến 40.000 tấn giảm tải.



Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ có trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng bến cảng và bố trí trang thiết bị bốc dỡ đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện khai thác hàng container; xây dựng phương án khai thác bến cảng đảm an toàn công trình bến cảng.

Doanh nghiệp này cũng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục được hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải về việc cầu, bến cảng tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế; đề xuất kích thước tàu tiếp nhận phù hợp, có giải pháp nâng cao khả năng chịu lực bảo đảm độ bền, độ ổn định công trình bến cảng trong việc tiếp nhận tàu 40.000 tấn giảm tải.

Đơn vị chủ cảng phải khai thác đúng công năng bến cảng; tự chịu trách nhiệm về huy động nguồn vốn và hiệu quả đầu tư trong việc khai thác hàng container và các biện pháp nâng cao khả năng chịu lực của kết cấu công trình bến cảng, đảm bảo an toàn khi tiếp nhận tàu đến 40.000 tấn giảm tải; đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm cập nhật thông tin bến cảng VIMC Đình Vũ trong Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và nghiên cứu trong Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển, Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ cho phép bến cảng VIMC Đình Vũ được tiếp nhận tàu container và tàu trọng tải đến 40.000 tấn giảm tải sau khi bố trí đầy đủ trang thiết bị bốc dỡ, kho bãi phù hợp công năng và công trình bến cảng đảm bảo khả năng chịu lực cỡ tàu đến 40.000 tấn giảm tải, phù hợp điều kiện luồng hàng hải Hải Phòng.

Cảng Đình Vũ là một trong những cảng biển đầu tiên được thành lập theo mô hình cảng cổ phần tại Việt Nam. Sở hữu vị trí giao thông thuận lợi, là cửa ngõ kết nối trực tiếp với cao tốc Hải Phòng – Hà Nội, cao tốc Vân Đồn – Quảng Ninh.