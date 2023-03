Cảnh báo đồ chơi 'chất dẻo ma quái' slime chứa nhiều chất độc, gây đau đầu, hôn mê ở trẻ em

Sixth Tone dẫn thông tin một báo cáo mới, trong số 30 sản phẩm slime bán chạy nhất trên các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc, chỉ có 10 sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU) về lượng hàn the có trong đồ chơi.

Hàn the là một chất kết tinh thường được sử dụng trong chất tẩy rửa, mỹ phẩm và các sản phẩm gốm sứ. Lượng hàn the trong những loại slime được kiểm tra cao gấp 7 lần so với tiêu chuẩn của EU.

Slime được xác định chứa hàm lượng hàn the vượt mức cho phép, gây ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em

Kết quả này được công bố bởi Toxics-Free Corps, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) tập trung vào các vấn đề an toàn hóa chất và sức khỏe cộng đồng vào ngày 15/3, trùng với Ngày Quyền của Người tiêu dùng Thế giới.

Báo cáo cho biết những trẻ em chơi slime chứa hàm lượng hàn the hòa tan cao sẽ có nguy cơ bị ngộ độc cao, nhất là khi trẻ có vết thương trên da hoặc để slime chạm vào miệng khi chơi. Liều lượng hóa chất độc hại quá lớn có thể gây đau đầu, nôn mửa, buồn nôn và thậm chí dẫn đến hôn mê.

Ở Trung Quốc, mối lo ngại về sự an toàn của đồ chơi, thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc da dành cho trẻ em ngày càng tăng cao. Điều này khiến một số tổ chức phi lợi nhuận tiến hành các cuộc kiểm tra độc lập đối với các sản phẩm dành cho trẻ em.

Các bậc cha mẹ lo lắng đến mức một người cha thậm chí còn thành lập công ty riêng để kiểm tra liệu sản phẩm dành cho trẻ em có chứa các chất độc hại hay không.

Wu Huixian, một trong các tác giả nghiên cứu và là mẹ của một cậu con trai 5 tuổi, nói rằng đã biết slime từ năm 2021 khi mua sắm cùng con. Sau đó, cô bắt đầu nghiên cứu các đồ chơi trên thị trường Trung Quốc để tìm hiểu thêm về thành phần hóa học của chúng.

"Một cuộc tìm kiếm nhanh trên mạng cho thấy tôi đã đúng. Tôi đã ngăn con trai chơi slime ngay khi biết về khả năng nhiễm độc hàn the", Wu nói.

Cũng theo chuyên gia này, việc không có tiêu chuẩn hàn the đối với đồ chơi trẻ em ở Trung Quốc là trở ngại chính cho việc điều tiết thị trường. Quốc gia này đã đặt ra tiêu chuẩn lây nhiễm cho 8 loại hóa chất trong đồ chơi, nhưng hàn the không nằm trong số đó. Vì lý do này, Toxics-Free Corps đã sử dụng các tiêu chuẩn của EU cho nghiên cứu của họ.

Tổ chức phi lợi nhuận này hiện cũng đang hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử lớn như JD.com và Taobao để nâng cao nhận thức về các loại slime độc hại.

Chỉ cần gõ slime trên thanh tìm kiếm của Taobao, bạn sẽ nhận được hàng nghìn kết quả. Một trong những cửa hàng phổ biến nhất thậm chí bán được hơn 5.000 sản phẩm mỗi tháng.

Slime được bán tràn lan trên thị trường và khó xác định được đâu là loại an toàn

Báo cáo mới cho biết các nhà bán lẻ trực tuyến, bao gồm JD.com và Tmall, đã đưa ra các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sơ bộ cho những nhà cung cấp slime. Nhưng các nền tảng thương mại điện tử cũng cho hay chính họ cũng có kiến thức chuyên môn hạn chế về vấn đề này.

Cô Wu nói: “Rất nhiều đồ chơi được bán trên thị trường nên cha mẹ và các nhà bán lẻ thực sự khó biết được loại nào chứa chất độc hại. Chúng ta cần có một tiêu chuẩn rõ ràng và bắt buộc để giúp mọi người xác định được đồ chơi nguy hiểm”.

Trước đó, năm 2018, cơ quan An ninh y tế quốc gia Pháp (ANSES) khuyến cáo, slime chứa nhiều chất độc hại, gây dị ứng, bỏng, chàm hóa da (eczema), ảnh hưởng tới thần kinh và khả năng sinh sản.

Giáo sư Gérard Lasfargues - Giám đốc trung tâm Khoa học giám định của ANSES nói rằng cơ quan này mỗi năm ghi nhận hàng chục trẻ em bị tác dụng phụ khi tiếp xúc với các loại đồ chơi là chất dẻo và nhờn.