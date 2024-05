Cảnh báo dông lốc, mưa đá ở miền Bắc; miền Nam tiếp tục nắng nóng gay gắt

Ở miền Nam và miền Trung, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp diễn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2-5, ở khu vực miền Trung và miền Nam, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 3-5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Còn tại Nam Bộ, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-50%.

Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-50%

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Ngày 4-5 nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 4 đến 5-5 nắng nóng giảm dần.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay (2-5), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có nơi trên 50 mm như: Yên Thế (Yên Bái) 97,6 mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 80,2 mm, Bản Rịa (Hà Giang) 57,6 mm, Tân Linh (Thái Nguyên) 56 mm.

Dự báo chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. TP Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Bắc chỉ từ 31-35 độ C.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn) Nguyễn Đức Hòa cho biết, tháng 4-2024, Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Phú Yên xuất hiện 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Trong đó, từ 26 đến 30-4, nắng nóng xuất hiện toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ. Đây cũng là thời điểm người dân bước vào kỳ nghỉ lễ . Các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Phú Yên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 39-42 độ C, Trung Bộ có nơi trên 43 độ C. Đặc biệt tại Đông Hà (Quảng Trị) và Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 44 độ C lần lượt trong ngày 28 và 30-4.

Dự báo trong tháng 5-2024, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước dự báo xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó một số ngày dự báo sẽ xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.