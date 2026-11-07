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Cảnh báo mưa lớn trên 500mm, 2 hồ thủy điện ở Huế điều tiết nước

| | Xã hội

Trước dự báo về đợt mưa lớn có nơi trên 500mm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu 2 thủy điện A Lưới và A Lin B1 vận hành điều tiết nước để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế vừa ra văn bản yêu các đơn vị liên quan vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và A Lin B1 nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo đó, hồ thủy điện A Lưới sẽ vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với lưu lượng có thể đến 900 m³/s, thời gian bắt đầu vận hành từ 10h ngày 9/11.

Bên cạnh đó, hồ chứa thủy điện A Lin B1 cũng thực hiện vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với mức lưu lượng có thể đến 500 m³/s, thời gian vận hành bắt đầu từ 8h ngày 9/11.

Thủy điện A Lưới sẽ vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến với lưu lượng có thể đến 900 m³/s, thời gian bắt đầu vận hành từ 10h ngày 9/11. (Ảnh: VOV)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du cùng các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động phòng tránh ngập lụt trong khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và xã, phường tập trung triển khai thực hiện thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Các đơn vị và địa phương ven biển, đầm phá theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Đồng thời, các đơn vị phải chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công. Các đơn vị có phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du.

Theo dự báo, từ 8 - 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to . Tổng lượng mưa từ 6 - 15/11 phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

Nguyên Vương/VT Cnews

VTC News

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