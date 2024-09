Cảnh báo ngập nhiều tuyến phố Hà Nội ngày 22/9 và dự báo thời tiết 10 ngày

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 22/9/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, từ sáng sớm 22/9 đến đêm cùng ngày, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ 23/9, mưa lớn giảm dần ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Từ sáng sớm 22/9 đến đêm 23/9, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Trong những giờ tới, Hà Nội tiếp tục hứng mưa, đề phòng ngập lụt tại loạt tuyến phố ở nội thành. (Ảnh: Quốc Anh)

Đêm 22/9 đến đêm 23/9, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 20-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, các nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Từ 24/9, mưa lớn giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Cảnh báo mưa lớn và ngập lụt ở 10 quận nội thành Hà Nội

Cũng theo cơ quan khí tượng, nội thành Hà Nội đang mưa vừa đến mưa to.

Trong 3-6h giờ tới, khu vực này và các vùng lân cận tiếp tục mưa to với lượng mưa phổ biến khoảng 20-50mm, có nơi trên 60mm. Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 10-30cm, đáng chú ý một số tuyến phố có thể ngập sâu hơn với độ sâu 25-50cm gồm:

Quận Các điểm/tuyến phố nguy cơ ngập Tây Hồ Thụy Khuê, Phúc Xá... Ba Đình Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ... Hoàn Kiếm Phùng Hưng, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, phố Đinh Liệt, phố Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Tông Đản, ngã tư Quang Trung – Trần Quốc Toản, Thợ Nhuộm, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, ngã ba Đường Thành – Hàng Nón. Đống Da Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Kim Liên... Thanh Xuân Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Quan Nhân – Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Phùng Khoang, đường Tố Hữu (đoạn từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn)… Hai Bà Trưng Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Hàng Chuối, Trần Xuân Soạn, Thanh Nhàn, Yec-xanh. Cầu Giấy Ngã tư Dương Đình Nghệ-Nam Trung Yên (phía sau tòa nhà Keangnam), Hoàng Quốc Việt (gần Đại học Điện Lực), Phan Văn Trường, Phùng Chí Kiên, Trần Bình, phố Hoa Bằng. Hoàng Mai Thịnh Liệt, đường Đền Lừ, đường Hoàng Mai, phố Vĩnh Hưng, Trương Định, Lĩnh Nam, Định Công... Nam Từ Liêm Phố Đỗ Đức Dục, phố Phùng Khoang, hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long... Hà Đông Phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa...

Tin không khí lạnh và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Ngày và đêm 22/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ngày 22-23/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hoá phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Trong 2 này, Hà Nội trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 21-23 độ C.

Trên biển, từ sáng 22/9, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2-3m.

Cảnh báo biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày (từ đêm 23/9 đến ngày 1/9), cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Đêm 23/9, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cũng trong đêm 23/9, Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ 24-25/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác.

Trong thời kỳ dự báo, Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.