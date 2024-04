Cảnh báo quảng cáo "Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn" gây hiểu nhầm

Máy lọc nước thông thường công nghệ lọc R.O hoặc UF gắn mác "Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn"

Nhiều thập kỷ qua, các nhà sản xuất Máy lọc nước điện giải ion kiềm hàng đầu thế giới chưa và không sử dụng công nghệ lọc R.O để tạo nước ion kiềm mà đều dùng công nghệ lọc UF hoặc Nano (phổ biến nhất là công nghệ lọc UF). Việc sử dụng công nghệ lọc UF sẽ giúp loại bỏ tạp chất mà vẫn giữ nguyên được khoáng chất tự nhiên để đảm bảo cho quá trình điện phân được ổn định, bền vững suốt vòng đời của máy.

Với máy lọc nước thông thường sử dụng công nghệ lọc R.O, nước được lọc trở về trạng thái "nước trắng" (nước tinh khiết) không còn khoáng chất nên không thể điện phân hiệu quả. Các máy này dù được lắp lõi chức năng bù khoáng hay bộ điện phân cũng không phải là "Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn".

Công nghệ lọc R.O loại bỏ toàn bộ khoáng chất ảnh hưởng đến quá trình điện phân tạo nước điện giải ion kiềm

Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn dùng công nghệ lọc U.F để giữ lại chất khoáng tự nhiên trong nước đảm bảo điện phân bền vững

Ngoài ra các máy dùng công nghệ lọc UF hay Nano nhưng trang bị bộ điện phân không đạt chất lượng, không có bộ điều khiển trung tâm cùng bộ nguồn công suất điện phân đủ lớn thì cũng không được xem là "Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn" vì những máy này không tạo ra được nước điện giải có mức pH cao ≥10 hoặc pH thấp ≤ 5.0 như các dòng máy lọc nước điện giải "đúng chuẩn".



Công nghệ "cốt lõi" tạo nên Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn quốc tế

Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn thì pH luôn đạt mức thiết kế và ổn định liên tục 24/24 cho khách hàng sử dụng. Một chiếc Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn cần hội đủ ba yếu tố về Bộ lọc, Bộ điện phân và Bộ vi điều khiển.

Máy lọc nước điện giải ion kiềm được lắp Bộ điện phân nhiều tấm điện cực, kích thước lớn, loại đúc nguyên tấm phẳng sẽ tạo ra đa dạng các loại nước ở các mức pH khác nhau mà không cần dùng bất kỳ chất xúc tác nào. Tấm điện cực dạng tấm phẳng có hiệu năng cao hơn và tuổi thọ dài hơn so với loại dạng lưới thông thường.

Bộ điện phân nhiều tấm điện cực tạo ra các loại nước có nhiều mức pH khác nhau





Tấm điện cực đúc nguyên tấm phẳng có chất lượng vượt trội so với loại dạng lưới

Ngoài ra, Bộ vi điều khiển cũng là một bộ phận quan trọng quyết định chất lượng máy lọc nước ion kiềm. Bộ phận này có tác dụng điều khiển cường độ điện phân để tạo ra nhiều loại nước ion axit và ion kiềm đủ chủng loại với mức pH từ thấp đến cao ổn định trong suốt quá trình lấy nước sử dụng. Đồng thời kết hợp với phần mềm điều khiển thông minh sẽ giúp kiểm soát toàn bộ quá trình hoạt động của máy, tạo ra nhiều tính năng tiện ích giúp quá trình sử dụng máy trở nên thân thiện và an toàn.

Bộ vi điều khiển quyết định chất lượng nước điện giải máy tạo ra

Thông thường, để mua Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn, không bị mua nhầm do quảng cáo "ion kiềm", các chuyên gia tư vấn khách nên chọn loại máy có khả năng tạo nhiều nước đúng mức pH ổn định 24/24, mức pH càng rộng càng tốt, mức thấp nhất đạt ≤ 4.5 và mức cao đạt được ≥ 10.0



Những câu hỏi quan trọng để mua đúng Máy lọc nước ion kiềm đúng chuẩn quốc tế

Nhìn chung, Máy lọc nước điện giải ion kiềm là sản phẩm có giá trị cao cũng như tác động trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Do đó, việc tìm hiểu sản phẩm trước khi mua là rất cần thiết. Để mua được chiếc máy "đúng chuẩn" Máy lọc nước điện giải ion kiềm, người tiêu dùng cần tìm hiểu 5 câu hỏi quan trọng sau đây:

1. Máy sử dụng công nghệ gì để tạo ra nước ion kiềm? Công nghệ lọc nào được sử dụng?

2. Nước điện giải được tạo ra có bao nhiêu mức pH? Mức pH nước cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu?

3. Bộ điện phân trên máy có bao nhiêu tấm điện cực? tấm điện cực được làm bằng chất liệu gì? kích thước bao nhiêu? dạng tấm phẳng hay dạng lưới?

4. Chất lượng, hình ảnh bộ điện phân, tấm điện cực cụ thể, sản xuất nước nào?

5. Máy đã đạt những chứng nhận nào? Chỉ số Hydrogen, ORP?

Tốt nhất là người mua rất cần dành thời gian để tìm hiểu về sản phẩm như 5 câu hỏi quan trọng trên, để đưa ra quyết định hợp lý.

