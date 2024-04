Cảnh đối lập trong thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7 km (đoạn qua tỉnh Đồng Nai 34,2 km, qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5 km), vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô giai đoạn 1 là 4 - 6 làn xe. Giai đoạn hoàn thiện, mở rộng có quy mô 6 - 8 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án là gần 18.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần. Thời gian thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16 km, do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản với tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài hơn 18 km, do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản với tổng mức đầu tư 6.852 tỷ đồng. Còn dự án thành phần 3 dài khoảng 19,5 km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ quản có tổng mức đầu tư là 4.964 tỷ đồng.