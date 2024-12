Cảnh giác bẫy lừa đảo bằng hình thức xuất khẩu lao động

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân, nhất là nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài với mức lương cao, các đối tượng đã đưa ra những lời mời chào đầy hấp dẫn và ngon ngọt để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Trong khi đó, người lao động thiếu kiến thức, thiếu thông tin liên quan đến các quy định về xuất khẩu lao động, nhưng lại muốn đi nhanh với chi phí thấp nên đã tìm đến các đường dây đưa người đi lao động bất hợp pháp và tự biến mình trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phá chuyên án, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh ngày 01/01/1987, trú tại số 269/81, ấp Phụng Đức, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tiền của nhiều công dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, dù đang hành nghề lao động tự do tại các tỉnh miền nam Việt Nam, không có khả năng đưa người khác sang lao động tại Đu-bai nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã đưa ra thông tin giả mạo rằng bản thân đang ở Đu-bai và làm quản lý một siêu thị kinh doanh trái cây. Siêu thị nơi Thúy làm việc hiện đang cần tuyển công nhân làm ở nhiều vị trí như lái máy vận chuyển, đứng quầy bán, sắp xếp, phân loại trái cây,…

Thúy quảng cáo mình có khả năng làm hồ sơ thủ tục để đưa công nhân Việt Nam sang làm việc với mức lương trung bình từ 3500USD đến 4000USD/tháng. Với những thông tin “ảo” đầy hấp dẫn được đưa ra, nhiều người đã tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc cho Thúy để xin làm thủ tục xuất cảnh. Bằng thủ đoạn trên, Thúy đã chiếm đoạt của 25 người với tổng số tiền lên đến gần 900 triệu đồng.



Trước đó, vào ngày 10/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Đạt (sinh năm 1991, trú tại phường Ba Đình – thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Trần Hữu Đạt mặc dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp nhưng vẫn nhận tiền, sau đó sử dụng các mối quan hệ cá nhân để làm thủ tục xin cấp Visa cho những công dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hungary.

Thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2023, N.Đ.H (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), B.T.Q (trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và N.Đ.H (trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) lần lượt liên hệ trao đổi nhờ Trần Hữu Đạt giúp làm hồ sơ đi Hungary. Biết mình không có khả năng liên hệ để làm thủ tục xin cấp Visa, nhưng do đang cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Đạt vẫn đưa ra các thông tin gian dối để nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại. Do tin tưởng nên các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Trần Hữu Đạt. Bằng các thủ đoạn trên, Đạt đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của các bị hại.



Từ những vụ việc trên, Công an huyện Kỳ Anh khuyến cáo công dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch, liên hệ với các doanh nghiệp, cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động và tìm hiểu thật cẩn trọng các thông tin có liên quan…, tránh vì tâm lý mong muốn “chi phí thấp, việc nhẹ, lương cao” mà dễ dàng “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng.