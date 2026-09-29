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Cảnh giác để không bị lừa đảo trúng thưởng trên mạng xã hội

| | Kinh tế số

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhắm vào người dân ở mọi lứa tuổi.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này và bảo vệ an toàn tài sản của người dân, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không làm theo các thông báo trúng thưởng, tri ân khách hàng qua tin nhắn, cuộc gọi, hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính. Các chương trình khuyến mãi, trúng thưởng hợp pháp của doanh nghiệp luôn được công khai minh bạch và không bắt người nhận thưởng phải chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào.

Cảnh giác để không bị lừa đảo trúng thưởng trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Cảnh giác để không bị lừa đảo trúng thưởng trên mạng xã hội. Ảnh: TTN

Theo Thái Nhung

Đại đoàn kết

Từ Khóa:
​Lừa đảo

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