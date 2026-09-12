Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua “loa chuyển khoản”

Công an TP Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các hộ kinh doanh sử dụng loa thông báo chuyển khoản (loa ting-ting). Kẻ gian lợi dụng thiết bị này để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hai phương thức vô cùng tinh vi.

(Nguồn: Công an Quảng Ninh)



Thủ đoạn thứ nhất là giả mạo nhân viên kỹ thuật. Các đối tượng lập hàng loạt fanpage giả mạo ngân hàng hoặc đại lý phân phối loa báo thanh toán, chạy quảng cáo rầm rộ để tìm kiếm nạn nhân.

Khi chủ cửa hàng nhắn tin nhờ hỗ trợ cài đặt hoặc nâng cấp loa, chúng lừa nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, ảnh CCCD và hướng dẫn tải các ứng dụng lạ chứa mã độc.

Ngay sau đó, chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại, tự đọc mã OTP và âm thầm rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Thủ đoạn thứ hai là dàn dựng kịch bản phát lại âm thanh cũ ngay tại quầy. Đối tượng đến mua hàng với số lượng lớn hoặc giả chuyển khoản thừa để xin trả lại tiền mặt.

Lợi dụng lúc cửa hàng đông khách, chúng tự bấm phát file ghi âm tiếng loa báo "giao dịch thành công" đã chuẩn bị sẵn trên điện thoại của mình. Người bán nghe tiếng "ting-ting" quen thuộc nên mất cảnh giác, lập tức giao hàng và đưa tiền thừa cho đối tượng mà không kiểm tra lại biến động số dư.

Để phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo các chủ hộ kinh doanh: không phụ thuộc vào âm thanh, chỉ giao hàng khi đã mở ứng dụng ngân hàng và xác nhận tiền đã về tài khoản; chỉ mua hoặc sửa chữa loa qua các kênh chính thức của ngân hàng, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ theo hướng dẫn của người quét qua mạng; đồng thời không cung cấp mã OTP, căn cước công dân hoặc cấp quyền truy cập điện thoại cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ bằng chứng và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cảnh báo không dùng thông tin cá nhân đăng ký SIM cho người khác

Cũng theo Công an TP Quảng Ninh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố phát hiện tình trạng một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ học sinh, sinh viên và người dân dùng thông tin cá nhân đăng ký, kích hoạt SIM điện thoại cho người khác để nhận tiền công. Số tiền được trả không lớn, nhưng các thuê bao sau khi được chuyển giao có nguy cơ bị lợi dụng phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Thủ đoạn thường là làm quen qua mạng, mời chào “việc nhẹ, làm nhanh, nhận tiền ngay”, yêu cầu sử dụng căn cước để đăng ký SIM đứng tên chính chủ. Sau khi có được các thuê bao, đối tượng có thể chuyển giao cho người khác và các SIM này có nguy cơ bị lợi dụng để đăng ký tài khoản trực tuyến, tạo lập tài khoản ảo hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

(Nguồn: Công an Quảng Ninh)

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo:

- Không sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký, kích hoạt SIM rồi giao cho người khác;

- Không cung cấp hình ảnh Căn cước, mã OTP và thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng;

- Không bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao SIM, tài khoản đứng tên mình;

- Cảnh giác với lời mời “việc nhẹ, thu nhập cao” nhưng yêu cầu cung cấp thông tin hoặc đứng tên đăng ký SIM, tài khoản;

- Nếu phát hiện SIM đứng tên mình bị sử dụng trái phép hoặc bị dụ dỗ đăng ký SIM cho người khác, chủ động liên hệ nhà mạng và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.