Cảnh sát thông báo, tất cả những ai nhận được cuộc gọi sau tắt máy ngay

Tình trạng lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn và email tiếp tục leo thang mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, giai đoạn nhu cầu mua sắm tăng cao và tâm lý người dùng dễ bị ảnh hưởng bởi các cảnh báo liên quan giao dịch tài chính.

Trước thực trạng này, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra thông báo khẩn, cảnh báo người dùng smartphone tuyệt đối không tiếp nhận các cuộc gọi nghi vấn, nhất là những cuộc gọi tự xưng từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Nếu nhận được cuộc gọi từ người lạ có nội dung này, người dùng nên tắt máy ngay. (Ảnh minh hoạ)

Theo FBI, nhiều vụ việc ghi nhận gần đây cho thấy thủ đoạn của kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, không chỉ bằng kịch bản quen thuộc mà còn tận dụng AI để giả mạo giọng nói, tạo dựng kịch bản thuyết phục và nắm khá rõ thông tin cá nhân của nạn nhân.

Trong cuộc gọi, đối tượng thường thông báo tài khoản đang bị tin tặc xâm nhập hoặc có giao dịch bất thường và yêu cầu xác minh gấp. Từ đó, chúng gây áp lực tâm lý, thúc giục người nghe chuyển tiền hoặc cung cấp mã xác thực (OTP), mật khẩu, số thẻ.

Một kịch bản phổ biến là yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ tiền sang “tài khoản tạm an toàn” để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, tài khoản này do chính kẻ gian kiểm soát. Thậm chí, có trường hợp chúng bố trí một người đóng vai nhân viên đến tận nơi nhận thẻ ngân hàng hoặc giấy tờ với lý do “hỗ trợ bảo quản”, khiến nhiều người mất trắng mà không kịp trở tay.

FBI đánh giá cuối năm là thời điểm rủi ro cao nhất. Người dùng thường thực hiện nhiều giao dịch trực tuyến, mua hàng từ các website mới lạ hoặc thương mại điện tử xuyên biên giới. Khi nhận thông báo có giao dịch bất thường, nhiều người tin rằng đây là cảnh báo thật và vội vàng làm theo hướng dẫn.

Cảnh sát FBI đưa ra khuyến nghị cho người dùng:

- Không cung cấp thông tin đăng nhập, số thẻ, mã OTP, mã xác thực hoặc bất cứ dữ liệu cá nhân nào qua cuộc gọi lạ.

- Nếu nhận cuộc gọi cảnh báo tài khoản có vấn đề, cần lập tức ngắt máy.

- Tự kiểm tra với ngân hàng bằng cách gọi trực tiếp đến số tổng đài chính thức được công bố trên website hoặc phần mặt sau thẻ.

- Thận trọng với các liên kết gửi qua tin nhắn, email yêu cầu đăng nhập lại tài khoản hoặc xác nhận giao dịch.