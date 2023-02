Cảnh ''tắc ô tô'' ở tỉnh có thu nhập bình quân tháng chỉ hơn 3 triệu đồng

Những năm gần đây, thành phố Vinh thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm tại các ngã ba, ngã tư hoặc ngày thời tiết mưa gió do lượng ô tô quá lớn. Trong ảnh là nút giao đường Trường Thi, đại lộ Lê Nin, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Phong Sắc, Võ Nguyên Hiến (phường Hưng Dũng) vào giờ tan tầm.

Đây là một trong những nút giao thường xảy ra ùn tắc nhất vào giờ cao điểm nên luôn có mặt lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vinh để phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông. Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An, đến tháng 1/2023 toàn tỉnh đang quản lý 171.588 xe ô tô các loại. Riêng trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh này là 27.404 xe , tăng 3.117 xe so với năm 2021 (24.287 xe). Tháng đầu tiên của năm 2023, toàn tỉnh có 1.830 ô tô được đăng ký mới.

Theo Niên giám thống kê 2021, dân số trung bình tại tỉnh Nghệ An là 3,4 triệu người. Như vậy, trung bình cứ khoảng 20 người dân tại Nghệ An thì đã có một người sở hữu ô tô. Đây cũng là tỉnh nằm trong top 5 địa phương có tỷ lệ người tiêu dùng mua xe cao nhất năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 nhưng lại không thuộc top 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất. Thậm chí, thu nhập bình quân của người dân Nghệ An luôn nằm trong top dưới. Cụ thể thu nhập bình quân năm 2016 là 1,82 triệu đồng/tháng, đứng thứ 54/63 tỉnh thành. Năm 2021 là 3,095 triệu đồng/tháng, đứng thứ 45/63 tỉnh, thành.

Đường Trường Thi là một trong những tuyến đường trung tâm của TP Vinh, có nhiều trụ sở cơ quan nhà nước. Tuyến đường này luôn chật kín ô tô và các phương tiện khác. Tại một số nút giao, ngành chức năng còn cho phép phương tiện giao thông đi thắng khi có tín hiệu đèn đỏ để giảm ùn tắc.

Việc người dân có nhu cầu lớn trong mua sắm phương tiện cá nhân khiến các showroom, cửa hàng kinh doanh ô tô mọc lên như nấm. Trong ảnh là showroom hai hãng xe ô tô dọc đại lộ Lê-Nin. Dọc tuyến đường này, đoạn gần Cảng hàng không quốc tế Vinh có gần 10 hãng xe tập trung xây dựng, mở các cửa hàng trưng bày, kinh doanh ô tô.

Lý giải vì sao người Nghệ An mua nhiều ô tô, các chuyên gia kinh tế nhận định những năm trở lại đây, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập tăng lên từ nhiều nguồn như bất động sản, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh…

Mỗi năm, Nghệ An tiếp nhận khoảng 12.000 tỷ đồng (tương đương giá trị 24.000 chiếc ô tô) kiều hối do lao động nước ngoài gửi về. Trong khi đó giá xe ô tô ngày càng tiệm cận với thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân. Trong ảnh là cảnh ô tô đậu kín lề đường quanh các chung cư.

Tại trụ sở UBND thành phố Vinh, ô tô cũng đậu kín sân bên trong. Phía ngoài, phương tiện đến làm việc cũng không ít. Tốc độ mua ô tô tăng nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng đường xá, bãi đỗ chưa đáp ứng đã gây ra bất cập về giao thông cho địa phương này.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí cuối năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú nhận định nguyên nhân chính gây ra tình trạng ùn tắc giao thông là do tốc độ mua sắm ô tô của người dân thành phố. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng như đường sá chật hẹp, thiếu bãi đỗ xe càng khiến việc ùn tắc trở nên rõ hơn.

Để giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông, thời gian qua UBND tỉnh Nghệ An đã không cho xây dựng thêm các khu chung cư ở khu vực trung tâm thành phố Vinh. Bên cạnh đó, UBND thành phố Vinh có nhiều giải pháp như mở rộng các ngã ba, ngã tư, xây dựng các điểm dừng đỗ ở vỉa hè. Trong ảnh là một bãi đậu xe gần cổng vào Công viên Trung tâm thành phố Vinh.

Để giải quyết tình trạng kẹt xe về lâu dài, thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, kéo giãn các trung tâm đào tạo, trường học ở nội đô thị ra vùng xa hơn để giãn dân, giảm áp lực về hạ tầng giao thông ở trung tâm. Trong ảnh là ô tô đậu kín các lối dọc phố đêm Cao Thắng.