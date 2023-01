Cạnh tranh khốc liệt, Sá xị Chương Dương lỗ 85 tỷ đồng trong 2 năm

Báo cáo tài chính quý IV của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) ghi nhận doanh thu thuần 49,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm còn 15,7% từ hơn 24% ở giai đoạn này năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng tăng 28%, chi phí bán hàng tăng mạnh hơn 114% lên hơn 11 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng gần 32%. Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lỗ sau thuế 13,1 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty giải trình, mặc dù doanh thu quý 4/2022 vẫn đang duy trì đà khôi phục trong quý 3/2022 và tăng so với quý 4/2021, nhưng lợi nhuận bị ảnh hưởng mạnh do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao do áp lực của lạm phát và sự gián đoạn trong cung ứng, trong khi công ty phải tiếp tục đầu tư vào các hoạt động marketing, bán hàng để đối phó mạnh mẽ với các đối thủ cạnh tranh.

Với quý thua lỗ gần nhất, Chương Dương đã nối dài chuỗi thua lỗ lên 8 quý liên tiếp kể từ quý 1/2021. Luỹ kế cả năm 2022, Sá xị Chương Dương thu 169 tỷ đồng và lỗ ròng 49 tỷ đồng - mức lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Tính chung 2 năm 2021-2022, công ty lỗ hơn 85 tỷ đồng, tương đương vốn điều lệ.

Hướng tới khắc phục kết quả thua lỗ năm 2022, Sá xị Chương Dương đã đưa ra một số phương án nhằm tối ưu giá vốn hàng bán như thay thế nguyên liệu, tối ưu năng suất lao động để giảm chi phí nhân công, tăng độ phủ ở các kênh trực tuyến, xuất khẩu...

Hiện tại, Chương Dương vẫn hoạt động với vai trò là công ty con phụ trách hoạt động sản xuất nước giải khát của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Trong đó, Sabeco hiện nắm 62,06% vốn Chương Dương. Hiện nhiều lãnh đạo của Sabeco cũng đang đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao trong Ban quản trị và điều hành của Chương Dương.

Tại thị trường trong nước, Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của các hãng nước giải khát nước ngoài với chiến lược marketing hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng, nước ngọt con cọp của Chương Dương đã nhanh chóng đánh mất thị phần.

Trên sàn chứng khoán, mã SCD đóng cửa phiên 19/1/2023 ở mức 17.800 đồng/cp, không có thanh khoản. Cổ phiếu này đã vào diện cảnh báo từ 21/4/2022 do LNST tính đến 31/12/2021 là số âm.