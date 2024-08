The Holiday-Beach Subway là đường hầm đi bộ ra biển và khu vui chơi dưới lòng đất duy nhất ở Đà Nẵng, nối từ mặt tiền phố du lịch An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn) sang bãi biển Mỹ Khê, do Công ty CP Hoa Ky (Holiday Beach Danang Hotel & Resort) đầu tư xây dựng theo chủ trương xã hội hóa của UBND TP Đà Nẵng. Dự án được khách thành, đưa vào sử dụng ngày 29/4/2016, thu hút rất đông người dân, du khách.