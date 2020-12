Canon có gì ngoài máy ảnh?

Với hơn 80 năm thành lập và phát triển, Canon không chỉ mang đến những công nghệ tiên tiến hàng đầu cùng chất lượng tốt nhất cho ngành công nghiệp quang học và hình ảnh, mà còn mang đến nhiều đóng góp cho cộng đồng, thông qua những hoạt động nằm trong chương trình Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR) gồm những hoạt động thiện nguyện hướng tới xã hội như giáo dục, y tế, cứu trợ, môi trường. Tại Canon, CSR đã trở thành một phần trong triết lý kinh doanh "Sống và làm việc vì mục đích tốt đẹp chung" (Kyosei) của tập đoàn.



Từ Help With Love – 10 năm thầm lặng gieo con chữ cho thế hệ tương lai:

Canon có mặt tại Việt Nam hơn 15 năm thì đã có hơn 10 năm đóng góp cho giáo dục và trẻ em Việt Nam thông qua chương trình Help With Love. Những chuyến công tác đến vùng sâu vùng xa, nơi nhiều trẻ em không có điều kiện đến trường, nơi những lớp học tuềnh toàng, mục nát vẫn oằn mình gánh trọng trách mang kiến thức đến cho các em đã thôi thúc Canon phải làm gì đó để giáo dục trở thành lẽ đương nhiên trong tuổi thơ của mọi trẻ em.

Help With Love là chương trình hỗ trợ trực tiếp cho giáo dục mà Canon đã âm thầm thực hiện suốt nhiều năm qua với hoạt động chính là xây dựng và trao tặng các lớp học mới để các em học tập và vui chơi dưới một mái trường khang trang sạch đẹp. Đi kèm với việc xây dựng trường lớp, công ty còn có những hoạt động giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đến trường. Trong suốt 10 năm hoạt động, Help With Love đã xây và trao tặng tổng cộng 72 điểm trường tại các huyện xã khó khăn trên khắp cả nước. Toàn bộ chi phí của chương trình được trích ra từ lợi nhuận hàng năm của công ty và đóng góp của nhân viên Canon. Vì vậy, nếu bạn mua sản phẩm của Canon, nghĩa là bạn đang đóng góp cho trẻ em nghèo có cơ hội được đến trường.

Đến For a green Vietnam – Hành trình "Vì một Việt Nam xanh"

Không chỉ quan tâm tới giáo dục, Canon còn hướng trái tim mình đến những hoạt động về môi trường. Thấu hiểu tầm quan trọng của môi trường đối với sự tồn tại của muôn loài, hàng năm, Canon luôn phát động và hưởng ứng những phong trào vì một môi trường sống xanh hơn cho cộng đồng. Năm 2017, Canon tại Việt Nam phối hợp cùng Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chương trình trồng cây gây rừng "Vì một Việt Nam xanh" tại rừng quốc gia Bến En. Đến nay, dự án trồng rừng "Vì một Việt Nam xanh" đã trồng mới 210 ha rừng phòng hộ tại các tỉnh. Trong thời gian tới, dự án này sẽ được tiếp tục mở rộng hơn nữa, góp phần mang lại màu xanh trên khắp đất nước Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao và nhân viên Canon trong chiến dịch trồng trừng "Vì một Việt Nam xanh"

Ngoài chương trình trồng cây thực tế thì hàng năm, Canon còn tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến thú vị về môi trường. Gần đây nhất là các chương trình Go Green With Canon – cùng nhau giảm thiểu rác thải nhựa và Let’s plant a tree – trồng thêm cây xanh trong chai nhựa nhựa tái chế hay Earth Hour – tắt đèn vì một trái đất xanh. Với những chương trình nho nhỏ này, Canon hy vọng có thể nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về những vấn đề ô nhiễm môi trường mà đất nước chúng ta đang gặp phải đồng thời kêu gọi mỗi người cùng chung tay hành động vì một môi trường sống tốt đẹp hơn. Ngoài những chương trình mang thông điệp xanh, Canon còn dành nhiều khoản tài trợ cho những cuộc thi với chủ đề môi trường như cuộc thi ảnh "Bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm", "Sài Gòn – Những Gam Màu Khác" hay gần đây nhất là giải thưởng Views Award cho cuộc thi viết về động vật hoang dã.

Chương trình kêu gọi giảm rác thải nhựa Go Green With Canon.

Và những hoạt động thiện nguyện vì đồng bào:



Ngoài những hỗ trợ cho giáo dục và nỗ lực vì môi trường, Canon còn quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh của xã hội. Hàng năm, công ty đều dành riêng một chuyến từ thiện đến các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật hoặc những ngôi chùa cưu mang người già cơ nhỡ với mong muốn đem đến cho các em một tương lai tốt đẹp hơn, cho các cụ một ngày vui vẻ hơn. Hay trong những mùa mà bão lũ càn quét ở khu vực miền Trung, Canon cũng không ngần ngại mang những phần quà bằng tiền và hiện vật kim đến cứu trợ người dân tại những điểm ngập lụt, khó khăn…

Chuyến cứu trợ trong đợt lũ lụt vừa qua tại Quảng Ngãi

Chi phí cho những hoạt động này phần lớn được quyên góp được từ quỹ từ thiện của công ty, ngoài ra còn có sự ủng hộ từ tấm lòng hảo tâm của nhân viên và những người tiêu dùng yêu mến, tin tưởng thương hiệu Canon.