Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: “Ngòi nổ” cho du lịch Nha Trang"

Du lịch Nha Trang được kỳ vọng bùng nổ nhờ hạ tầng



Với những lợi thế về khí hậu, bờ biển, con người và ẩm thực, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) là một trong 3 địa phương có ngành du lịch phục hồi nhanh nhất cả nước, sau đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong năm 2023, các chỉ tiêu tăng trưởng ngành du lịch đều vượt xa so với kế hoạch được đặt ra hồi đầu năm. Cụ thể, với "hạt nhân" du lịch là thành phố Nha Trang, trong năm 2023, Khánh Hòa đón 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 182% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 80% so với kế hoạch.

Trong đó, toàn tỉnh đón 2,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8 lần so với năm 2022. Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt hơn 33.000 tỷ đồng, tăng 142,8% so với năm 2022...

Năm 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch 40.100 tỷ đồng.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, năm 2024, ngành du lịch Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng còn nhận được bệ đỡ từ hạ tầng. Đặc biệt là tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sắp được thông xe vào ngày 30/4 tới đây được kỳ vọng sẽ trở thành "ngòi nổ" cho ngành du lịch Nha Trang.

Được biết, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà (gần 5km), Ninh Thuận (63km), Bình Thuận (gần 12km). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.925 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thiện, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ "gộp làn" với 4 tuyến cao tốc khác, tạo thành một chuỗi 5 cao tốc liền mạch nối TP.HCM với thành phố Nha Trang, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 4 - 5 tiếng, bằng 1 nửa thời gian nếu đi qua đường Quốc lộ 1 như trước đây. Điều này sẽ giúp gia tăng lượng khách du lịch từ các tỉnh, thành phố phía Nam đến với Nha Trang.

Theo ghi nhận thực tế, vào thời điểm tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo được thông xe trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Vì vậy, rất nhiều hộ gia đình tại TP.HCM sẽ quyết định đến Nha Trang du lịch bằng đường bộ, vừa để nghỉ ngơi, vừa được trải nghiệm tuyến đường cao tốc mới.

Ông Nguyễn Anh Việt (thường trú tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ, khoảng cách từ TP.HCM đi Nha Trang là hơn 435km. Trước đây, nếu đi qua Quốc lộ 1 sẽ mất khoảng 8 - 10 tiếng.

Tuy nhiên, nếu đi theo đi liền mạch 5 tuyến cao tốc, bao gồm tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo và tuyến Nha Trang - Cam Lâm, thì cả chặng đường từ TP.HCM đi Nha Trang chỉ mất khoảng 4- 5 tiếng đồng hồ.

"Nếu từ TP.HCM đi Nha Trang chỉ mất 5 tiếng thì không tội gì phải đi máy bay như trước đây. Đi bằng đường cao tốc, bản thân sẽ chủ động hơn, không bị phụ thuộc vào giờ bay, cũng không phải chịu cảnh chờ đợi ở sân bay, chi phí đi lại cũng rẻ hơn rất nhiều", ông Việt hào hứng chia sẻ.

Cũng liên quan tới vấn đề này, đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARs) cho rằng: Thành phố Nha Trang đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối Nha Trang với các địa phương khác và các vùng kinh tế khác như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hoặc Tây Nguyên.

Nhờ đó, lượng khách du lịch sẽ tăng lên và nhu cầu về lưu trú cũng sẽ tăng theo, hỗ trợ dài hạn cho thị trường bất động sản và giúp ngành du lịch bùng nổ.

Quy hoạch Nha Trang: Cho phép xây dựng các "công trình điểm nhấn"

Nhằm phát huy tối đa thế mạnh về du lịch trong dài hạn, bên cạnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng, Chính phủ và cả tỉnh Khánh Hòa đã dành nhiều "ưu ái" cho Nha Trang phát triển các "điểm nhấn" về du lịch.

Một trong các thay đổi trong quy hoạch chung thành phố Nha Trang vừa được điều chỉnh là quy hoạch "hệ thống các điểm nhấn trong đô thị".

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040. Mục tiêu của quy hoạch là phát huy thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế; thông qua nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị, hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế.

Bên cạnh đó, mục tiêu của quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có, với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển, không gian đảo và không gian sinh thái.

Một trong các thay đổi trong quy hoạch chung thành phố Nha Trang vừa được điều chỉnh là quy hoạch "hệ thống các điểm nhấn trong đô thị". Đó là cho phép xây dựng các "công trình điểm nhấn về chiều cao và công trình điểm nhấn có giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, giá trị cảnh quan đặc sắc".

Là một trong những doanh nghiệp gắn bó tâm huyết cùng Nha Trang, KDI Holdings khẳng định đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp một phần công sức vào quy hoạch chung của thành phố. Minh chứng cho cam kết ấy chính là dự án đô thị biển Libera Nha Trang.

Được kỳ vọng trở thành trung tâm mới của Nha Trang, Libera Nha Trang là đô thị biển hiếm hoi ở trung tâm thành phố, ngay trên đường Trần Phú kéo dài sở hữu tới 3 bãi biển riêng, lưng tựa núi, mặt hướng biển, thu trọn quang cảnh tuyệt đẹp của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Vị trí dự án đủ gần để hòa mình vào dòng chảy du lịch văn hóa bản địa nhưng cũng đủ xa để mang đến trải nghiệm sống resort đúng nghĩa, tiêu chuẩn 5 sao sang trọng và đẳng cấp ngay trong nội đô.

Libera Nha Trang là đô thị biển hiếm hoi ở trung tâm thành phố, ngay trên đường Trần Phú kéo dài sở hữu tới 3 bãi biển riêng.

"Điểm nhấn" thứ hai, Libera Nha Trang còn đánh dấu "cú bắt tay" của những nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong và ngoài nước, điển hình là sự hợp tác đồng hành thương hiệu giữa KDI Holdings và Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản quốc tế uy tín, giàu kinh nghiệm.

Ngoài ra, dự án còn sở hữu quy mô lên tới 44ha cùng hệ sinh thái tiện ích độc đáo và đẳng cấp xuyên suốt 24 giờ như: nhà hát Đó, công viên Vạn San Đảo, khu phố downtown "không ngủ"....góp phần nâng tầm trải nghiệm cho không chỉ du khách nội địa và quốc tế, mà còn cả người dân địa phương.

Hội tụ trọn vẹn những điều kiện thuận lợi và nguồn động lực mạnh mẽ, có thể nói, đây chính là thời điểm mà Nha Trang đón vận hội mới, thời cơ mới để bứt phá vươn mình trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế, một điểm đến hàng đầu khu vực về du lịch, giải trí và thương mại.