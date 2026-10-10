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Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h từ ngày 12/10

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự kiến từ ngày 12/10, các đoạn tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình sẽ giảm xuống 100 km/h nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông báo điều chỉnh tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo đó giảm tốc độ tối đa từ 120 km/h xuống còn 100 km/h tại các làn đường, đoạn tuyến đang áp dụng mức tốc độ này.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo văn bản số 6199/CĐBVN-TCGT ngày 18/9/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc CT.01, đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h từ ngày 12/10- Ảnh 1.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình điều chỉnh tốc độ khai thác nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Theo VEC, quy định mới chỉ áp dụng đối với những làn đường, đoạn tuyến hiện cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 120 km/h. Các vị trí đang áp dụng mức tốc độ khác, cũng như những quy định về tổ chức giao thông trên toàn tuyến, tiếp tục được giữ nguyên.

Thời điểm áp dụng dự kiến từ ngày 12/10/2026, sau khi hệ thống biển báo giao thông được điều chỉnh hoàn tất và đưa vào sử dụng. Như vậy, người điều khiển phương tiện cần căn cứ vào biển báo thực tế trên tuyến để chấp hành tốc độ cho phép.

Lý giải việc giảm tốc độ tối đa, VEC cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở rà soát điều kiện khai thác thực tế của tuyến đường.

Việc giảm tốc độ nhằm bảo đảm sự phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, đồng thời tạo tính đồng bộ trong tổ chức giao thông giữa cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và các đoạn cao tốc liền kề.

Theo đơn vị quản lý, điều chỉnh này cũng hướng đến mục tiêu nâng cao an toàn giao thông, duy trì hoạt động khai thác tuyến đường ổn định.

Trước thời điểm áp dụng quy định mới, VEC khuyến cáo tài xế thường xuyên quan sát hệ thống biển báo, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các nút giao.

Người điều khiển phương tiện cần chủ động điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào cao tốc và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

VEC cũng đề nghị các tài xế chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo Minh Quang/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
cao tốc

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