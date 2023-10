Cặp đôi ca sĩ U50 hát giữa vịnh Hạ Long, đưa khán giả ngược về miền ký ức lãng mạn của những thập niên 90

Tối 7/10, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz trong những thập niên 90 - Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm bất ngờ xuất hiện trên sân khấu "Love in the Bay" by Ambassador Cruise. Cả hai đã có những phút giây đáng nhớ cùng khán giả trên sân khấu lênh đênh giữa lòng vịnh di sản.





Với bộ sưu tập sáng tác đồ sộ, danh ca Jimmii Nguyễn đã tạo cho mình một phong cách và một vị trí đặc biệt trong cộng đồng nghệ thuật âm nhạc Việt. Từng người thống lĩnh thị trường băng đĩa nhạc Việt một thời, nam ca sĩ còn được những cái tên quen thuộc như Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng nhận là tượng đài âm nhạc.

Dòng nhạc tự sự mang màu sắc của thể loại pop, ballad cùng với chất giọng riêng đã ghi dấu ấn trong mắt khán giả, tạo dựng nên thương hiệu âm nhạc của Jimmii Nguyễn. Trong đêm nhạc, nam ca sĩ đã chứng minh thực lực của mình với 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật qua những tình khúc bất hủ: Nhớ về em, Tình như lá bay xa, Hoa bằng lăng, Ta trở về.

Chia sẻ với khán giả, nam ca sĩ vừa cảm thấy mới lạ vì đây là lần đầu tiên diễn anh được trên biển, mà cũng vừa hồi hộp không biết mọi người có còn nhớ đến mình không. Dưới sự hưởng ứng nhiệt tình từ các du khách mà đa số là thế hệ 7x 8x, ai nấy đều vỗ tay và song ca khi những ca khúc huyền thoại được trình diễn, Jimmii Nguyễn không khỏi xúc động.

"Khán giả giúp tôi tồn tại đến ngày hôm nay, khán giả mới thật sự là thần tượng của tôi... Những yêu cầu bài hát của khán giả như một động lực, vì tôi biết những bài hát vẫn còn sâu đậm trong tâm trí các bạn. Mình thoải mái và các bạn lắng nghe cũng thoải mái." Nam ca sĩ còn hài hước chia sẻ sự hồi hộp của mình khi là đầu tiên có vị khán giả nhí đứng sát sân khấu quay hình màn trình diễn của anh.

Anh tự hào bật mí bí quyết giữ lửa phong độ trong sự nghiệp âm nhạc dù đã ở tuổi 50: "Người nhìn phong độ chưa hẳn là có đẳng cấp mà người đẳng cấp luôn giữ phong độ. Ngọc Phạm giúp tôi làm sao giữ được đẳng cấp làm nghệ thuật của mình."

Được biết đến là bà xã xinh đẹp của Jimmii Nguyễn, ca sĩ Ngọc Phạm từ lâu đã gây ấn tượng với những ca khúc do chính chồng sáng tác và gắn bó với chồng hơn 20 năm sự nghiệp. Cô nàng khiến khán giả phải ngưỡng mộ khi có cho mình cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 3 người con cực đáng yêu nhưng vẫn giữ được vóc sắc mảnh mai, săn chắc. Trên sân khấu Love in the Bay, nữ ca sĩ Ngọc Phạm thể hiện giọng hát nội lực và sang trọng của mình với: Chấp nhận…

Nam danh ca không quên thể hiện tình cảm ngọt ngào của mình với vợ: "Bất kỳ đứng ở đâu mà được đứng chung với Ngọc Phạm tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu được đứng chung với Ngọc Phạm trồng rau củ quả làm người nông dân hạnh phúc. Chúng tôi là nghệ sĩ nông dân mà, nên đứng giữa trời biển thiên nhiên thì cảm xúc sẽ tuyệt vời hơn nữa."