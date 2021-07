Cặp đôi F2 kín tiếng của gia tộc Sơn Kim Group: Trai tài gái sắc, học trường Top 57 Đại học tốt nhất thế giới, bước đầu tiếp quản cơ nghiệp gia đình

Bôn ba nhiều năm trên thương trường, doanh nhân Nguyễn Thị Sơn luôn được nhiều người ngưỡng mộ. Bà được nhiều người biết tới như một nữ cường nhân với sự nghiệp kinh doanh rực rỡ dù trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc. Bà sớm ở cảnh góa bụa, nhưng với sự mạnh mẽ và tài gồng gánh của mình, bà một mình nuôi dạy được 5 người con trở thành những doanh nhân xuất sắc trên thương trường.

Hiện dù đã về hưu, song bà vẫn là một nhà cố vấn tuyệt vời cho sự nghiệp của con cái, đồng thời còn trợ giúp con mình nuôi dạy cháu chắc. Bà Sơn cũng là người xây dựng và duy trì văn hóa gia đình với lối sống điềm đạm vừa phải, không phô trương, nhưng nếu cần thiết vẫn có thể tự tin ra mặt trước xã hội.

Trong tất cả, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, con thứ 2 trong gia đình, kiêm Chủ tịch Sơn Kim Group; chính là những người sâu sát nhất văn hóa gia đình ấy.

Trong vài năm gần đây, sau khi thuê ông Andy Han Suk Jung làm Tổng Giám đốc của Sơn Kim Land; khi có việc cần ra mặt trước truyền thông, ông Tuấn thường để doanh nhân người Hàn Quốc này thay mặt đại diện doanh nghiệp làm việc đó. Ông Tuấn và vợ ông là bà Hồng Hạnh, cũng hiếm khi để các con xuất hiện trước truyền thông. Ông Tuấn và bà Hạnh có 2 con, con trai Nguyễn Hoàng Việt và con gái Nguyễn Khánh Linh.

Bà Nguyễn Thị Sơn cùng con trai Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Sơn Kim Group và các cháu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nguyễn Hoàng Việt năm nay 26 tuổi và Nguyễn Khánh Linh 21 tuổi. Cả hai đều là sinh viên của trường Boston University tại bang Massachusetts – Mỹ. Hoàng Việt đã tốt nghiệp, còn Khánh Linh đang là sinh viên năm 2.



Boston University là trường Đại học nằm ở vị trí thứ 42 trong BXH những trường tốt nhất của nước Mỹ và nằm ở vị trí 57 trong Top những trường đại học tốt nhất thế giới; theo đánh giá năm 2021. Học phí trung bình tại trường rơi vào khoảng 78.000 USD/năm và có thể kèm theo một số phụ phí khác, tùy theo thời điểm và yêu cầu của nhà trường.

Boston University từng có tám người đoạt giải Nobel, 23 người đoạt giải Pulitzer, 9 người đoạt giải Oscar và một số người đoạt giải Emmy và Tony.

Chủ tịch Sơn Kim Group năm nay 51 tuổi, tức vẫn có thể chèo chống doanh nghiệp trong thời gian dài. Nguyễn Hoàng Việt ở lại Mỹ sau tốt nghiệp và tham gia công việc kinh doanh cho gia đình tại bang Massachusetts – Mỹ.

Hoàng Việt dần tiếp nhận việc kinh doanh của bà nội ở công ty SEAEDI Corp - là tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư, Phát triển Giáo dục Đông Nam Á được thành lập từ năm 2005, là Chủ đầu tư của Trường THCS - THPT Duy Tân. SEAEDI Corp đã đầu tư chi nhánh SEAEDI LLC tại Massachusetts – Mỹ để giúp các sinh viên du học ở Mỹ về nhà ở, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Trong khoảng hơn 1 năm rưỡi trở lại đây, khi Covid-19 bùng nổ khắp thế giới, 2 anh em Hoàng Việt và Khánh Linh đều ở lại Việt Nam, không về Mỹ để làm việc - học tập. Cả hai bước đầu tham gia vào các công việc ở công ty của bố nhiều hơn.

Theo lời của bà nội Nguyễn Thị Sơn, "hồi xưa bà tạo áp lực cho con cái như thế nào, nay sẽ tạo áp lực cho cháu thế ấy", vì "thời gian nhanh lắm, phải học và phải làm việc, nếu không sẽ ‘nhàn cư vi bất thiện’".

Hoàng Việt và Khánh Linh đều tham gia mạng xã hội, nhưng cả hai đều ít đăng hay giới thiệu thông tin về bản thân và rất hiếm khi tương tác.

Nguyễn Hoàng Việt (thứ 3 từ trái qua) bắt đầu tham gia hoạt động của Sơn Kim Group trong khoảng thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn (mặc vest đứng hàng trước) và Nguyễn Hoàng Việt (mặc vest đứng hàng sau) cùng nhau tham gia các hoạt động của doanh nghiệp mình.

Nguyễn Hoàng Việt trong chương trình thiện nguyện xây dựng Ngôi nhà bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long của Sơn Kim Land.

Hoàng Việt đã tham gia vào nhiều hoạt động của Sơn Kim Group, từ đại diện đi nhận các giải thưởng cũng như tham gia các cuộc họp với đội ngũ quản lý các dự án của Sơn Kim Land, đến công tác thiện nguyện cho công ty bố.

Nguyễn Khánh Linh đang làm MC giới thiệu luật kinh doanh trong khuôn khổ hoạt động của Viện IBLA do bà nội sáng lập trên YouTube.

Còn Khánh Linh được bà nội hướng dẫn cho học luật trong Chương trình International Business Law của Viện IBLA trong 3 tháng hè, đồng thời được tuyển chọn làm trợ lý cho Hội đồng quản trị Sơn Kim Group. Nhiệm vụ đầu tiên của Khánh Linh chính là quay clip giới thiệu dự án The 9 Stellars ở thành phố Thủ Đức, bán hàng cho bố.

Nguyễn Khánh Linh - con gái của Chủ tịch Sơn Kim Group, đang giới thiệu dự án The 9 Stellars ở thành phố Thủ Đức của Sơn Kim Land.

Sơn Kim Group hiện hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là bất động sản, bán lẻ và F&B.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm. Ảnh: Rever

Trong mảng bất động sản, SonKim Land kinh doanh trong phân khúc bất động sản cao cấp – luxury boutique, sang trọng và độc đáo. Bản thân SonKim Land dù kín tiếng trong cơ cấu sở hữu, nhưng nguồn vốn hoạt động của công ty này có đóng góp không nhỏ từ yếu tố ngoại.

Đầu tháng 8/2019, SonKim Land công bố huy động thành công 121 triệu USD từ nhóm nhà đầu tư EXS Capital, ACA Investments và Credit Suisse AG – chi nhánh Singapore. Đây là lần huy động vốn tiếp theo sau hai lần trước đó lần lượt thu về 37 triệu USD (năm 2013) và 46 triệu USD (năm 2016) do EXS Capital là đơn vị đầu tư kiêm tư vấn. Như vậy, tổng số tiền mà SonKim Land thu về từ thị trường vốn quốc tế lên tới 204 triệu USD, ước tính khoảng 4.700 tỷ đồng.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm có quy mô 7,6 ha, bao gồm 4 phân khu, nằm ở Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phương An Khánh, quận 2, TP HCM. Tổng mức đầu tư của dự án gần 7.500 tỷ đồng. Dự án này do CTCP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và Sonkim Land đóng vai trò đơn vị phát triển. Cả hai doanh nghiệp cùng thuộc Sơn Kim Group.

Về mảng bán lẻ, họ đang là doanh nghiệp kinh doanh nhượng quyền thời trang với các thương hiệu như Vera, Jockey, Dickies… cùng chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 Viet Nam. Về mảng F&B, họ có vài nhà hàng cao cấp đồng thời nhượng quyền thương hiệu ẩm thực Nhật Watami.

Tuy nhiên, cả SonKim Land, SonKim Fashion và GS 25 Việt Nam đều chịu lỗ trong những năm gần đây.