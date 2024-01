Cặp đôi ngôn tình phá kỷ lục doanh thu khủng nhất 10 năm qua, lộ khoảnh khắc "yêu thật" gây bão MXH

Dù đã ra mắt trên toàn cầu được 3 tuần nhưng cho đến nay, phim ngôn tình "dán nhãn R" Anyone But You (tựa Việt: Ghét Mà Vẫn Yêu) mới bắt đầu có dấu hiệu "lội ngược dòng" và đạt doanh thu ấn tượng. Theo Box Office Mojo, phim đã tăng trưởng ngoạn mục hơn 100% doanh thu trong 3 ngày cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu của phim vượt 100 triệu USD.

Theo Collider, con số này đã giúp Anyone But You trở thành phim ngôn tình dán nhãn R có doanh thu nội địa cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Ngoài ra, với tốc độ tăng trưởng doanh thu như hiện tại, phim sẽ sớm vượt qua No Hard Feelings của Jennifer Lawrence để trở thành phim ngôn tình dán nhãn R thành công nhất năm 2023.

Vào thời điểm khởi chiếu, Anyone But You có doanh thu mở màn khá ảm đạm, chỉ hơn 8 triệu USD nội địa cho tuần lễ Giáng sinh. Thế nhưng sau đó, danh tiếng phim bắt đầu tăng cao nhờ những đoạn cut "cháy bỏng" của cặp đôi chính Glen Powell - Sydney Sweeney. Nội dung của phim kể về cô nàng Bea và anh chàng Ben - cặp "kẻ thù truyền kiếp" từ thời đại học gặp lại nhau sau bao năm.

Lúc này, chị gái của Bea kết hôn với bạn thân của Ben, thế nhưng cả hai lại phải giả vờ hẹn hò vì những lý do riêng, một phần đến từ sự xuất hiện của Margaret - bồ cũ của Ben và của cả Jonathan (hôn phu đã chia tay của Bea). Dần dà, những trò chơi khăm, vờn nhau qua lại vô tình giúp Bea và Ben hiểu nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Anyone But You lấy cảm hứng từ câu chuyện Much Ado About Nothing của Shakespeare, song với những thay đổi phù hợp với thời hiện đại. Tuy có phần nội dung gây tranh cãi vì thiếu mới mẻ nhưng phim có điểm sáng là "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính. Chênh nhau 9 tuổi, Powell và Sweeney lại vô cùng ăn ý và đẹp đôi, thậm chí làm dấy lên chuyện "phim giả tình thật".

Vào thời điểm quay phim, truyền thông bắt gặp nhiều khoảnh khắc Sweeney và Powell có nhiều cử chỉ, khoảnh khắc thân mật hơn mức đồng nghiệp. Điều đáng nói là thời điểm đó, nhà trai lẫn nhà gái đều đã có chủ, càng khiến tin tức trở nên đáng lo ngại. Trước tình hình đó, bản thân Sydney Sweeney phải lên tiếng phân trần, đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho bạn diễn lần đầu đối mặt với những tin đồn hẹn hò thế này.

Cả hai có nhiều khoảnh khắc từ phim ra ngoài đời làm dấy lên tin đồn yêu thật