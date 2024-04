Cập nhật BCTC quý 1/2024 sáng 23/4: Techcombank, VIB, FPT, PNJ... cùng nhiều 'tên tuổi' lớn bắt đầu công bố, có công ty BĐS báo lãi tăng bằng lần quý thứ hai liên tiếp

Những DN mới công bố BCTC quý 1/2024 ngày 23/4:

Techcombank (TCB) ghi nhận lãi trước thuế quý 1/2024 của đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm mạnh từ 33,8% cùng kỳ xuống còn 26,5%.

Tại thời điểm cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Techcombank tăng 4,3% so với cuối 2023 lên mức 885.700 tỷ đồng.

BacABank (BAB) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 338,6 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng của ngân hàng này đến từ thu nhập nhập lãi thuần, các mảng kinh doanh khác đều đi xuống so với cùng kỳ.

VIB (VIB) báo lãi trước thuế quý 1/2024 giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, còn 2.500 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 769 tỷ, giảm 13% so với cùng kỳ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt 12.594 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận trước thuế của PNJ giảm 1% so với cùng kỳ đạt 936 tỷ đồng.

Tập đoàn FPT (FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 3 tháng đầu năm 2024 với doanh thu ước đạt 14.093 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ 2023.

Nhà Từ Liêm (NTL) báo lãi trước thuế tăng 113% lên 7 tỷ đồng. Đây đã là quý thứ 2 liên tiếp lợi nhuận của công ty tăng trưởng bằng lần.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) ghi nhận doanh thu 265,7 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng hưởng với việc doanh thu tài chính giảm chi phí tài chính tăng, doanh nghiệp này lãi trước thuế 'vỏn vẹn' 1,1 tỷ đồng, giảm 61%.

Những DN đã công bố BCTC quý 1/2024 tính đến ngày 23/4: