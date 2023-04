Cập nhật BCTC quý 1 ngày 26/4: Nhiều ngân hàng, doanh nghiệp phân bón, điện, vận tải biển... công bố

Techcombank (TCB) lãi trước thuế hơn 5.600 tỷ đồng trong quý 1/2023, giảm 17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,85%, dự phòng bao nợ xấu đạt gần 134%. Tính đến cuối quý 1 năm nay, Tổng tài sản của Techcombank đạt 723,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Đạm Cà Mau (DCM) báo lãi trước thuế giảm 84% trong quý 1/2023. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.829 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn lại tăng cao khiến lãi gộp của Đạm Cà Mau giảm 71% xuống còn 568 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 48,5% xuống còn 20,7%. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu bán hàng của công ty mẹ giảm hơn 34% do giá bán phân bón giảm mạnh. Cụ thể, giá bán bình quân sản phẩm Ure quý 1/2023 giảm hơn 32% so với cùng kỳ.

Vinaship (VNA) lãi trước thuế chỉ hơn 1 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ. Doanh thu trong quý của công ty giảm 23%, trong khi giá vốn lại tăng so với cùng kỳ khiến cho lợi nhuận gộp giảm tới gần 86%.

LNTT Thủy điện Thác Mơ (TMP) giảm 16% so với cùng kỳ.

LNTT Vinaseed (NSC) tăng 3% đạt 43 tỷ đồng.

