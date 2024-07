Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng ngày 18/7: Một doanh nghiệp họ dầu khí báo lãi trước thuế tăng gần gấp đôi, nhiều DN báo lợi nhuận tăng hàng trăm lần

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC ngày 18/7:

CTCP Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam - PV Gas D (PGD) ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 2.899 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 146 tỷ, tăng 94% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PGD lãi trước thuế 196 tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ

Doanh thu gần như đi ngang so với cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn khiến cho Vitaco (VTO) lãi trước thuế gần 32 tỷ đồng, tăng 291% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vitaco lãi 67 tỷ, tăng 155% so với cùng kỳ.

Doanh thu tăng 17% lên hơn 1.364 tỷ đồng, Cao su Đà Nẵng (DRC) - 'ông trùm' sản xuất lốp xe ô tô báo lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 97 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DRC lãi 156 tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ.

Trong nhóm CTCK, Chứng khoán Kafi ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng tới 118% so với cùng kỳ đạt 61 tỷ đồng. Trong khi đó, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm tới 80%. Doanh thu hoạt động trong quý 2 của Chứng khoán Bảo Minh giảm mạnh đặc biệt là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

Một số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng mạnh lên đến hàng trăm lần. Trong đó, Vosco (VOS) ghi nhận doanh thu quý 2/2024 đạt 1.872 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng vượt doanh thu khiến công ty lỗ gộp 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác 393 tỷ đồng, doanh nghiệp này lãi 344 tỷ đồng trước thuế, tăng hơn 5.200%. Khoản thu nhập đột biến này của Vosco đến từ việc thanh lý tài sản.

Ông lớn ngành phân bón DAP-Vinachem (DDV) báo lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 tăng 4.826% lên mức 80 tỷ đồng.

Vinaruco (VRG) cũng báo lợi nhuận trước thuế tăng 1.138% lên 52 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) ghi nhận mức lãi kỷ lục trong quý 2/2024, đạt 727 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 260 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này của công ty phần lớn đến từ hoạt động thanh lý tài sản.

Các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 sắp xếp theo ngành: