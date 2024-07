Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng ngày 31/7: Vietcombank, VietinBank, Novaland, ... hàng trăm doanh nghiệp dồn dập công bố trước 'deadline'

Các doanh nghiệp mới công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 ngày 31/7:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 10.116 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2023. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank đạt gần 20.835 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2023.



VietinBank (CTG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VietinBank đạt 12.960 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 của MB (MBB) đạt 7.633 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 đạt 13.428 tỷ đồng, tăng 5,4%.





Petrolimex (PLX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.503 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.275 tỷ, tăng 43% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 148.943 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.407 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 12% và 54% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý 2/2024 tăng gấp 5 lần cùng kỳ lên 3.952 tỷ đồng, Novaland (NVL) báo lãi sau thuế 946 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 684 tỷ đồng của quý 2/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 345 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 1.094 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023.

NSH Petro (PSH) báo lỗ sau thuế quý 2 hơn 344 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lỗ 374 tỷ đồng.

Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu 34.495 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.516 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 1.000% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản lợi nhuận cao nhất của công ty này trong 9 quý.