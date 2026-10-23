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Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều ngày 23/10: Viglacera, Vimid báo lãi tăng bằng lần

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều ngày 23/10: Viglacera, Vimid báo lãi tăng bằng lần

Masan Hightech Materials ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.270 tỷ đồng, tăng 16.469% so với cùng kỳ. Sữa Quốc tế LOF báo lãi trước thuế 259 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 196 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều ngày 23/10: Viglacera, Vimid báo lãi tăng bằng lần - Ảnh 1.
Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều ngày 23/10: TNG, Masan MeatLife, SLS,... công bố - Ảnh 1.

Masan Hightech Materials (MSR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.270 tỷ đồng, tăng 16.469%, tương đương gấp khoảng 166 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 4.599 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 184 tỷ đồng.

ABBank (ABB) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 1.285 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.301 tỷ đồng, tăng 87%.

Sữa Quốc tế LOF (IDP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 259 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 196 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 805 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 100 tỷ đồng.

PGBank (PGB) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 190 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng, tăng 27%.

Becamex BCE (BCE) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 49 tỷ đồng, tăng 1.158%, tương đương gấp khoảng 12,6 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 15 tỷ đồng, tăng 188%.

DAP Vinachem (DDV) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 12 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, giảm 48%.

Phước An Port (PAP) ghi nhận khoản lỗ trước thuế 126 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với khoản lỗ 131 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 359 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 379 tỷ đồng.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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