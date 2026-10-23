Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều ngày 23/10: Viglacera, Vimid báo lãi tăng bằng lần

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

Masan Hightech Materials (MSR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.270 tỷ đồng, tăng 16.469%, tương đương gấp khoảng 166 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 4.599 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 184 tỷ đồng.

ABBank (ABB) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 1.285 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.301 tỷ đồng, tăng 87%.

Sữa Quốc tế LOF (IDP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 259 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 196 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 805 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 100 tỷ đồng.

PGBank (PGB) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 190 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 630 tỷ đồng, tăng 27%.

Becamex BCE (BCE) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 49 tỷ đồng, tăng 1.158%, tương đương gấp khoảng 12,6 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 15 tỷ đồng, tăng 188%.

DAP Vinachem (DDV) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 12 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, giảm 48%.

Phước An Port (PAP) ghi nhận khoản lỗ trước thuế 126 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với khoản lỗ 131 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 359 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 379 tỷ đồng.