Cập nhật Covid-19 ngày 11/3: Số ca ở Italy vượt 10.000 người, Thứ trưởng Y tế Anh dương tính với virus corona

BBC mới đây đưa tin, Thứ trưởng Y tế và thành viên đảng Bảo thủ của Quốc hội Anh, Nadine Dorries - cho biết bà đã được xác nhận dương tính với virus corona và hiện đang tự cách ly tại nhà. Sau đó, bà Dorries chia sẻ trên Twitter rằng nguời mẹ 84 tuổi đang sống cùng bà xuất hiện những triệu chứng ban đầu và sẽ được xét nghiệm vào ngày hôm nay. Tờ Times cho biết bà Dorries trước đó đã gặp hàng trăm thành viên Quốc hội trong tuần ca và tham dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Boris Johnson.



Sau khi gặp một số nhà lập pháp có tiếp xúc với đối tượng nhiễm Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bác sĩ tại Nhà Trắng nói rằng ông chưa cần phần thực hiện xét nghiệm. Ông chia sẻ thêm ông tình hình sức khoẻ của mình đang rất tốt. Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 849 ca nhiễm virus corona với 29 người chết.

Số ca nhiễm mới và tử vong tại Italy tiếp tục tăng nhưng tăng chậm hơn so với ngày hôm trước. Italy có thêm 977 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 10/3, theo đó tổng số người nhiễm ở quốc gia này hiện là 10.149. Đây là nơi có số người tử vong do virus corona cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, khi ghi nhận 631 trường hợp, có thêm 168 ca so với ngày hôm trước.

Ngoài ra, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự kiện âm nhạc nổi tiếng Coachella tại bang California sẽ bị huỷ bỏ. Một số trường đại học của bang, gồm các trường thuộc hệ thống Đại học California (UC) sẽ hủy bỏ các lớp học trực tiếp và yêu cầu sinh viên theo học các lớp trực tuyến. Đại học California tại Los Angeles (UCLA) cũng thực hiện biện pháp tương tự.

Cũng tại châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận số ca nhiễm tăng thêm 1/3 trong 1 ngày, từ 1.204 người lên 1.622 người, với số ca tử vong cũng tăng từ 29 lên 35. Hôm qua, chính phủ nước này và giới chức Mandrid đã thống nhất sẽ đóng cửa toàn bộ trường học, cũng như trường đại học tại thủ đô của họ.

Pháp có thêm 372 ca nhiễm mới trong 1 ngày với số người tử vong là 33. Đức cũng ghi nhận 341 trường hợp mới, như vậy tổng số ca nhiễm ở quốc gia này hiện là 1.565 người, chỉ có 2 ca tử vong. Anh xác nhận thêm 62 trường hợp và 6 người tử vong.

Hôm 10/3, Iran ghi nhận thêm 881 trường hợp dương tính với virus corona mới và thêm 54 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 8.042 người, trong đó tổng cộng có 291 người chết. Hiện tại, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nước này đã tăng lên 18% và tỷ lệ nhiễm bệnh tăng 12%. Theo phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour, đã có 2.731 người hồi phục và xuất viện.

Thổ Nhĩ Kỳ, Jamaica, Panama và Mông Cổ đều ghi nhận người nhiễm Covid-19 đầu tiên.