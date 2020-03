Cập nhật Covid-19 ngày 3/3: Số người chết ở Mỹ tăng lên 9, người đứng đầu cơ quan y tế Iran dương tính với virus corona

Theo hãng tin bán chính thức ILNA, người đứng đầu Cơ quan Y tế Khẩn cấp Iran - tiến sĩ Pirhossein Kolivand, được xác nhận dương tính với virus corona. Văn phòng của ông cho biết: "Hiện tại, sức khoẻ của ông Kolivand vẫn ổn, không cần phải lo lắng." Theo đó, Iran là nước có số quan chức cấp cao nhiễm bệnh lớn nhất thế giới. Đến nay, Iran đã ghi nhận 77 ca tử vong và 2.336 người nhiễm Covid-19. Đây là ổ dịch lớn nhất Trung Đông và là quốc gia có tỷ lệ tử vong do virus corona cao nhất thế giới.



Tại Mỹ, số lượng ca tử vong do virus corona đã tăng lên 9 người. 2 trường hợp tử vong hồi tuần trước ở Seattle nay đã được xác nhận nguyên nhân là do Covid-19. Theo đó, đây là 2 ca tử vong mới nhất ở Mỹ khi dịch bệnh bất ngờ bùng phát ở một nhà dưỡng lão.

Ngoài ra, quan chức North Carolina cũng báo cáo ca nhiễm bệnh đầu tiên, có thể bệnh nhân này đã đến Washington và ở lại trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Seattle trong thời gian dài.

Một người dân sống tại Berkeley - California, đã có kết quả dương tính với virus corona. Đây là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở thành phố này. Sau đó, thị trưởng thành phố - Dee Williams-Ridley, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép thành phố này tiếp cận với nhiều nguồn lực hơn để hỗ trợ việc ứng phó với dịch bệnh.

Theo các quan chức y tế thế giới, tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó. Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết, khoảng 3,4% bệnh nhân trên toàn cầu đã tử vong do dịch bệnh này. Trong khi đó, số người chết do bệnh cúm theo mùa thường thấp hơn 1%. Hồi tuần trước, WHO cho rằng tỷ lệ tử vong do Covid-19 có thể khác nhau, dao động ở khoảng 0,7% - 4%. Khi dịch bệnh mới bùng phát, các nhà khoa học đã kết luận tỷ lệ tử vong là khoảng 2,3%.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, Tổng thống Donald Trump đã tặng khoản tiền lương quý IV/2019 cho Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ nhằm "hỗ trợ những nỗ lực ứng phó, ngăn chặn với virus corona." Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng tiền lương để quyên góp cho 1 cơ quan đang đối đầu với vấn đề cấp bách. Kể từ khi nhậm chức, ông đã quyên tặng 400.000 USD - tương đương mức lương hàng năm, cho một cơ quan khác.

WB đã phê duyệt khoản trợ cấp 12 tỷ USD để hỗ trợ các quốc gia nghèo để giải quyết những vấn đề về y tế và ứng phó với tác động kinh tế do virus corona gây ra. Tổ chức này cho biết: "Chúng tôi đang đưa ra phản ứng nhanh chóng, linh hoạt dựa trên nhu cầu của các nước phát triển trong việc đối phó với sự lây lan của Covid-19."