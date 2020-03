Cập nhật Covid-19 ngày 5/3: Đã có hơn 95.000 ca nhiễm trên toàn thế giới, Hong Kong xác nhận trường hợp chó của bệnh nhân dương tính với virus

Thống đốc New York - Andrew Cuomo, cho biết người thân và hàng xóm của một luật sư nhiễm virus corona ở quận Westchester đều được xác nhận dương tính với loại virus này. Vợ của người này, con gái 14 tuổi, con trai 20 tuổi và một người tài xế đưa ông này đến bệnh viện đều nhiễm bệnh. Hiện tại, riêng quận Westchester đã có 6 ca dương tính với Covid-19.



Cũng theo ông Cuomo, khoảng 300 sinh viên của Đại học New York và Đại học bang New York (SUNY), cùng các giảng viên đang học tập và làm việc tại Trung Quốc, Italy, Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc sẽ được đưa về nước, đến Sân bay Quốc tế New York Stewart ở quận Cam. Sau đó, nhóm này sẽ được cách ly 14 ngày.

Los Angeles, nơi có 10 triệu người sinh sống và làm việc, cũng ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 48 giờ và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang. Hiện tại, chỉ có 1 trong 6 bệnh nhân này phải nhập viện, trong khi những người khác đang tự cách ly tại nhà. 3 trong số này gần đây đã du lịch đến Italy - hiện đang là "ổ dịch" của châu Âu.

Quận Placer của California báo cáo 1 trường hợp tử vong do virus corona, đây là ca tử vong đầu tiên tại tiểu bang này. Bệnh nhân này là một người lớn tuổi với nhiều rủi ro về sức khoẻ, và mới được xác nhận dương tính với virus vào hôm 3/3. Nhiều khả năng bệnh nhân này đã nhiễm bệnh trong chuyến đi trên du thuyền Princess từ ngày 11-21/2, từ San Francisco đến Mexico. Quận Sonoma hôm đầu tuần cũng ghi nhận trường hợp tử vong với lịch trình di chuyển tương tự.

Các quan chức y tế của quận Santa Clara thông báo về 3 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm ở khu vực này lên 14. Ca thứ 12 là một người đàn ông đang điều trị tại bệnh viện. 2 trường hợp còn lại có mối liên hệ chặt chẽ với 1 ca nhiễm trước đó và đang được cách ly tại nhà.

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp - Sante Publique France, thông báo trên website, quốc gia này ghi nhận thêm 45 ca dương tính với virus corona vào ngày 4/3 và số người tử vong là 4. Ngoài ra, Phòng Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh thông báo hiện tại tổng số người nhiễm ở nước này là 85.

SCMP tối hôm 4/3 đưa tin, chính quyền Hồng Kông đã xác nhận một con chó của bệnh nhân nhiễm virus corona đã có kết quả dương tính với loại virus này. Đây có thể là trường hợp lây nhiễm từ người sang đột vật đầu tiên. Hiện tại, con chó này vẫn đang được cách ly.