CẬP NHẬT: Ít nhất 16 địa phương cho học sinh nghỉ học để tránh siêu bão Yagi

Sau Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng và Hà Nội, hiện có thêm ít nhất 11 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học trước diễn biến khôn lường của "siêu bão" Yagi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 16 địa phương cho phép học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước "siêu bão" này.

1. Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang quyết định cho học sinh nghỉ học thứ 7 (tức ngày 7/9). Từ chiều thứ 6 (tức ngày 6/9), tùy tình hình thực tế của siêu bão Yagi, các huyện, thị chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo các đơn vị ứng trực 24/24 giờ; thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Thủ trưởng các đơn vị xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trường học và di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu, sách vở đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão, nhất là tại các cơ sở giáo dục có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

2. Quảng Ninh

Sau Bắc Giang, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với siêu bão Yagi. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều... để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Để tránh bão Yagi, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học (Ảnh minh họa)

3. Hải Phòng

Tương tự, chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở GD&ĐT tỉnh chỉ đạo các trường học có kế hoạch làm nơi để di dân đến tạm lánh, cho học sinh nghỉ học từ 12h ngày 6/9. Với các trường học còn lại, cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9 đến khi bão tan.

4. Thái Bình

Để đảm bảo an toàn trong thời gian bão đổ bộ, học sinh Thái Bình sẽ được nghỉ học thứ Sáu ngày 6/9 và thứ Bảy ngày 7/9. Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường học có sự cố xảy ra, đồng thời, thực hiện nghiêm túc Công văn số 1000/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống cơn bão số 3 năm 2024.

Trong đó có việc kiểm tra lại toàn bộ nhà ở, phòng học, kho..., có các hình thức phù hợp để chằng chống cây cối, nhà cửa..., chú ý tới các công trình đang xuống cấp, đang xây dựng. Chuấn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão và một số nhu yếu phẩm cần thiết để đề phòng các diễn biến phức tạp của bão. Di chuyển các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa... đến nơi an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp ngay sau cơn bão, bảo đảm an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh trong trường học.

5. Hà Nội

Sáng 6/9, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội họp chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bánh bảo đảm an toàn trước nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của bão Yagi. Tại cuộc họp các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương,... cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng trực, bố trí lực lượng và phương tiện để ứng phó các tình huống khẩn cấp do ảnh hưởng của bão Yagi.

Đặc biệt, Sở GĐ&ĐT cho biết đã yêu cầu các trường không tổ chức học, kể cả học thêm vào ngày 7/9 để tránh bão Yagi.

Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng trực bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn thành phố đặc biệt là các địa điểm trọng tâm, trọng điểm. Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng chỉ đạo các lực lượng và phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

6. Hà Nam

Trước diễn biến phức tạp của Bão số 3 (YAGI), ngày 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam có Công văn 1042 về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 7/9 để ứng phó với cơn bão số 3.

7. Phú Thọ

Tại Phú Thọ, Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy (7/9) và yêu cầu không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường trong ngày Chủ Nhật (8/9), cùng với đó là yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện các phương án đảm bảo an toàn đối với người và tài sản, hồ sơ, tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của nhà trường.

Đối với các trường có học sinh nội trú, phải có phương án đảm bảo an toàn và nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống đầy đủ cho học sinh trong thời gian ở tại trường.

8. Bắc Ninh

Chiều 6/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh có văn bản 1096 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 3.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non và học sinh, Sở GD- ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học và không tổ chức các hoạt động giáo dục vào ngày 7/9/2024 (thứ Bảy) để phòng, chống bão số 3.

Đồng thời, các đơn vị chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại cơ quan, đơn vị 24/24 giờ để kịp thời xử lý và ứng phó các tình thế thời tiết nguy hiểm do bão số 3 gây ra.

Trước đó (ngày 5/9), Sở GD-ĐT ban hành văn bản số 1094 về việc chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 3 (YAGI) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở GD-ĐT nhiều tỉnh thành đã có công văn hướng dẫn gửi đến các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn (Ảnh minh họa)

9. Nam Định

Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định yêu cầu các trường cho học sinh các cấp học, sinh viên nghỉ học từ hôm nay 6/9 cho đến khi bão tan.

Đối với học sinh, sinh viên đã đến trường sáng nay, Sở yêu cầu các nhà trường hướng dẫn học sinh, sinh viên thu dọn, chống bão và nghỉ học. Phối hợp với gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học.

Sử cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến của bão số 3, thực hiện thường trực chống bão lụt 24/24 giờ trong ngày. Có kế hoạch phối hợp, ứng cứu đề phòng, diễn biến phức tạp.

10. Vĩnh Phúc

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin, học sinh các cấp trên địa bàn sẽ không tham gia hoạt động trong và ngoài trường học để tránh siêu bão số 3.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 3, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT (chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX đảm bảo an toàn cho học sinh, cho học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy, ngày 7/9 và không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường trong ngày Chủ Nhật (8/9).

11. Tuyên Quang

Sở đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường học trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 3 để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Sở GD&ĐT Tuyên Quang yêu cầu cho học sinh nghỉ học ngày mai (7/9); không tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc huy động học sinh đến trường vào các ngày 7-8/9; tổ chức trực bão 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ của địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra; quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên chủ động phòng tránh bão; đồng thời, rà soát lại hệ thống phòng ở nội trú, bán trú và có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh ở tại trường.

12. TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa)

Ngày 6/9, Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) có Công văn số 813/PGD về việc khẩn trương triển khai ứng phó với cơn bão số 3 năm 2024. Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tại trường bắt đầu từ chiều thứ Sáu (6/9) đến hết Chủ nhật ( 8/9). Học sinh sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ Hai, ngày 9/9. Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục có thông báo nếu cơn bão số 3 có diễn biến phức tạp hơn.

13. Thái Nguyên

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ nghỉ học từ ngày 7/9 để phòng tránh cơn bão số 3. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, để chủ động phòng chống cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đề nghị trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, Hiệu trưởng trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 3, cho học sinh nghỉ học ngày thứ bảy, ngày 7/9/2024, không tổ chức các hoạt động vào ngày thứ bảy ngày 7/9/2024 và ngày Chủ Nhật 8/9/2024, thực hiện nghiêm túc công văn của Sở GD&ĐT về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 3, đề phòng thiệt hại do mưa to, gió lớn và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học trong mùa mưa bão.

Các cơ sở giáo dục tổ chức ứng trực 24/24, giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, theo phân cấp quản lý, báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Sở GDĐT khi có tình huống bất thường xảy ra.

14. Hưng Yên

Tại Hưng Yên, học sinh toàn tỉnh nghỉ học thứ Bảy ngày 7/9. Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão số 3, bảo đảm an toàn tính mạng học sinh, giáo viên.

15. Hải Dương

Sở GD&ĐT Hải Dương chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học ngày mai, thứ Bảy 7/9 để phòng tránh siêu bão Yagi. Các trường bố trí học bù vào thời gian phù hợp để bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch thời gian năm học.

16. Ninh Bình

Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu các đơn vị thông báo cho trẻ em, học sinh, học viên nghỉ học, không đến trường thứ Bảy (ngày 7/9).

Sở yêu cầu các trường tổ chức trực bão 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ của địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra; quán triệt cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên chủ động phòng tránh bão; tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

