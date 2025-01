Cập nhật KQKD ngân hàng năm 2024 đến ngày 24/1: Kienlongbank, VietABank, VIB, VPBank, ACB,...

(*) Số liệu ước tính

VietABank: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng

VietABank báo lãi trước thuế hợp nhất năm 2024 ở mức 1.085 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Riêng quý 4/2024, lợi nhuận ngân hàng đạt 291 tỷ đồng, giảm 11%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, tổng tài sản của VietABank đạt 119.832 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,7% lên gần 79.916 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4% lên 90.289 tỷ đồng.

Kienlongbank: Lợi nhuận quý 4 tăng đột biến, lãi trước thuế cả năm đạt 1.112 tỷ đồng

Kienlongbank báo lãi trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2023. Lợi nhuận quý 4/2024 là 351 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ.

Tính đến hết quý 4/2024, tổng tài sản của KienlongBank đạt 92.176 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Tổng huy động vốn đạt 82.906 tỷ đồng, tăng 9,2%. Dư nợ tín dụng đạt 61.431 tỷ đồng, tăng 16,8%.

VIB: Lợi nhuận đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 22%

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với tăng trưởng tín dụng ấn tượng 22%, thuộc nhóm cao nhất ngành. Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của VIB đạt hơn 493.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế của VIB năm 2024 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 18%.

VPBank báo lãi hơn 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm 2024 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ. Tính riêng quý 4, lợi nhuận hợp nhất của VPBank đạt hơn 6.100 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2024, quy mô tín dụng tại ngân hàng mẹ đạt hơn 629 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm và cao hơn so với trung bình ngành 15%. Quy mô tín dụng hợp nhất của VPBank cán mốc 710 nghìn tỷ đồng.

Các tỷ lệ an toàn thanh khoản như tỷ lệ cho vay trên tổng huy đông LDR (81,6%), vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn (27,3%) đều ở mức tốt so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Cùng với đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II của ngân hàng hợp nhất đạt 15,4%, tiếp tục dẫn đầu hệ thống.

BVBank lãi gấp 5,4 lần năm 2023

Kết thúc năm 2024, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) ghi nhận hơn 390 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 112% kế hoạch đặt ra và cao gấp 5,4 lần con số đạt được của năm 2023. Trong đó, riêng lợi nhuận quý 4 đạt 209 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng mạnh hoạt động cho vay (đóng góp gần 40% mức tăng cả năm), tốc độ thu nợ đẩy nhanh với mức thu gần 3 lần bình quân các quý trước, cải thiện mạnh thu lãi và giảm chi phí dự phòng.

Với kết quả đạt được, BVBank hiện là ngân hàng có tốc độ tăng lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng năm 2024.

Khép lại năm 2024, tổng tài sản của BVBank ghi nhận hơn 103.500 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2023. Tính đến 31/12/2024, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 68.000 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cuối năm năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu/tổng nợ theo quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN giảm từ 3,84% cuối quý 3 còn 2,59% .

Tổng quy mô huy động vốn của BVBank đạt 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12.

ACB lãi hơn 21.000 tỷ trong năm 2024

ACB vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.

Trong đó, thu nhập từ lãi tăng 11,4% nhờ tăng trưởng quy mô tín dụng, trong khi thu nhập từ phí dịch vụ tăng 10,8% nhờ đa dạng các nguồn thu phí. Tỷ lệ CIR được kiểm soát tốt, giảm xuống còn 32,5%. ROE đạt 22%, thuộc nhóm cao nhất ngành,

Trong năm 2024, quy mô tín dụng của ACB đạt 581 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm trước, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,51%.

Tổng quy mô huy động của ACB trong năm 2024 gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 639 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2023.

BaoVietBank - Ngân hàng đầu tiên báo lợi nhuận sụt giảm

Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế BaoVietBank đạt gần 86 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 87 tỷ đồng trong năm 2023 (theo BCTC đã kiểm toán). Đây là ngân hàng đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong năm 2024.

Trong năm 2024, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của BaoVietBank ghi nhận mức tăng trưởng 21%; Hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều giảm; Tổng thu nhập hoạt động tăng 13% so với năm 2023.

Kết thúc năm 2024, tổng tài sản của BaoVietBank đạt hơn 90,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,06% so với cuối năm trước, tổng dư nợ tín dụng đạt gần 54,6 nghìn tỷ đồng, đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu/tổng nợ duy trì ở mức 2,84%.

Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư cũng tăng trưởng đáng kể, đạt 59,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,66% so với cùng kỳ.

Techcombank báo lãi 27.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 27.500 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của ngân hàng này và vượt kế hoạch được giao (27.100 tỷ đồng).

Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 978.800 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 20,85% lên mức 640.700 tỷ đồng trong hạn mức được NHNN phê duyệt. Tín dụng trên cơ sở hợp nhất tăng 21,7%, trong đó cho vay cá nhân tăng 28,4%, cao hơn đáng kể mức tăng 17,3% của tín dụng doanh nghiệp. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 565.100 tỷ đồng, tăng 24,3% so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng cải thiện về mức 1,17%. Tỷ lệ NPL trước CIC ở mức thấp 1,0%.

PGBank lãi đột biến trong quý 4

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 76,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4,6 tỷ đồng.

Theo giải trình của ngân hàng, lợi nhuận quý 4/2024 tăng mạnh nhờ thu nhập lãi thuần tăng 23%. Bên cạnh đó, PGBank đã tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt thu gốc, lãi đã sử dụng dự phòng làm cho thu nhập từ hoạt động khác tăng trong quý 4.

Lũy kế cả năm 2024, PGBank đạt lợi nhuận trước thuế 421 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của PGBank ở mức 73.211 tỷ đồng, tăng 31,9% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng của PGBank đạt 41.436 tỷ đồng, tăng 17,3%.

Về chất lượng tài sản của ngân hàng, tổng số dư nợ xấu tính đến ngày 31/12/2024 của PGBank là 1.061 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2% so với đầu năm. 

SeABank lãi hơn 6.000 tỷ đồng trong năm 2024

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa thông báo về kết quả hoạt động năm 2024.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt 6.039 tỷ đồng, tăng 31% so với 2023, hoàn thành 103% kế hoạch. Tổng thu nhập hoạt động của SeABank tăng trưởng 32% so với năm trước, đạt 12.409 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE ở mức 14,75% và ROA đạt 1,63%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2024 giảm đáng kể, xuống mức 33,28%.

Tính đến cuối năm 2024, quy mô tổng tài sản SeABank đạt 325.699 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023; Dư nợ tín dụng đạt 209.355 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 20,42%.

Lợi nhuận Eximbank tăng gấp rưỡi

Eximbank mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận đạt 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2023.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản Eximbank tăng trưởng 18,9%, đạt 239.532 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 19,72%.

TPBank: Lãi tăng 36%

Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2023 và vượt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của TPBank duy trì ở mức trên 17%.

Kết thúc năm 2024, dư nợ tín dụng của TPBank, bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp, đạt 261.500 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng hơn 20% so với năm trước, vượt xa mức tăng trưởng trung bình của ngành ngân hàng. Tổng tài sản vượt 418.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt kế hoạch 7%.

Nam A Bank lãi hơn 4.500 tỷ

Nam A Bank mới đây đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.545 tỷ đồng, tăng 37,56% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 13,6% chỉ tiêu được giao.

LPBank lần đầu ghi danh 'Câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng'

LPBank cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2023 và thực hiện được 116% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của ngân hàng này và là lần đầu tiên LPBank ghi tên mình vào 'Câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng'. Bên cạnh đó, LPBank cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất hệ thống tính đến thời điểm hiện tại.

HDBank dự kiến lãi trên 16.000 tỷ đồng

Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư HDBank 2024 mới đây, ông Phạm Văn Đẩu – Giám đốc Tài chính HDBank cho biết, ngân hàng này tin tưởng sẽ vượt các chỉ tiêu lợi nhuận 15.852 tỷ cổ đông giao và dự kiến đạt tới trên 16.000 tỷ đồng. So với kết quả đạt được năm 2023, lợi nhuận HDBank dự kiến sẽ tăng trưởng 23%.

Lợi nhuận Sacombank ước đạt trên 12.700 tỷ đồng

Sacombank cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 4 và cả năm 2024. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong quý 4/2024 ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và cả năm 2024 ước đạt trên 12.700 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Lợi nhuận MB dẫn đầu nhóm ngoài quốc doanh

Chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư ngày 10/1, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho biết, ước tính lợi nhuận trước thuế riêng lẻ ngân hàng năm 2024 tăng khoảng 12% so với năm 2023 và đạt 27.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng khoảng 9-10%, đạt gần 29.000 tỷ đồng.

Với kết quả trên, MB hiện là ngân hàng báo lãi trước thuế năm 2024 cao nhất nhóm ngoài quốc doanh khi Techcombank chưa công bố kết quả kinh doanh cả năm.

BIDV lãi riêng lẻ hơn 30.000 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn ngành ngân hàng

Báo cáo tại Hội nghị Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2024, các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao.Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 30.006 tỷ đồng (tương đương hơn 1,1 tỷ USD), tăng trưởng 12,4% so với năm 2023.

Với kết quả trên, nhiều khả năng BIDV sẽ là ngân hàng có lợi nhuận lớn thứ hai hệ thống (chỉ sau Vietcombank) và là mức cao nhất lịch sử của nhà băng này.

Agribank báo lãi kỷ lục

Agribank mới đây cũng đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế tăng trên 8%. Trước đó, năm 2023, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 25.525 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ ngân hàng năm 2024 ước tính đạt trên 27.500 tỷ đồng.

VietinBank: Lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra

Tại VietinBank , Ban lãnh đạo cũng thông tin rằng lợi nhuận năm 2024 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trước đó, hồi tháng 10/2024, VietinBank đã công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt mức kỷ lục 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước.

Vietcombank "quán quân" lợi nhuận ngành ngân hàng

Với Vietcombank , ngân hàng này chưa công bố lợi nhuận cả năm 2024. Song, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2025 diễn ra vào giữa tháng 12/2024, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, cho biết ngân hàng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong Báo cáo thường niên 2023, Vietcombank cho biết ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 5% trong năm 2024. Ước tính, Vietcombank có thể đạt mức lợi nhuận riêng lẻ khoảng 43.000 tỷ đồng trong năm 2024 – tiếp tục đứng đầu toàn ngành ngân hàng.