Công ty con của An Phát Holdings (APH) báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp, nợ phải trả gấp hơn 10 lần vốn chủ sở hữu

Phối cảnh dự án KCN An Phát 1.

CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong năm 2024, An Phát 1 báo lỗ sau thuế 13,6 tỷ đồng, giảm 48,8% so với năm 2023.

Trước đó, trong năm tài chính 2022 và 2023, công ty này lần lượt báo lỗ sau thuế 9,4 tỷ đồng và 26,5 tỷ đồng. Ở năm tài chính 2021, An Phát 1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1 tỷ đồng.

Như vậy, An Phát 1 đã có 3 năm tài chính báo lỗ liên tiếp.

Về sức khỏe tài chính, tính đến thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của công ty là 322,8 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ đầu tư là 375 tỷ đồng và lỗ lũy kế là hơn 51,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2024, tổng số nợ phải trả của An Phát 1 là 3.267,7 tỷ đồng, tăng 62,7% so với đầu năm, tương ứng dư nợ phải trả tăng gần 1.260 tỷ đồng trong năm vừa qua. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 537,4 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 2.730 tỷ đồng.

Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty tăng mạnh lên mức 10,12 lần vào thời điểm cuối năm 2024, con số này ở hồi đầu năm là gần 6 lần.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu của An Phát 1 đã được đưa về mức Zero trước khi kết thúc năm tài chính 2024.

Theo tìm hiểu được biết, CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 được thành lập vào tháng 09/2019, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính của công ty đặt tại KCN An Phát 1, Km 72, QL.37, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Hiện, vốn điều lệ của công ty là 375 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc Phạm Văn Tuấn.

CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 là chủ đầu tư dự án KCN An Phát 1 với quy mô diện tích 180 ha, được triển khai tại các xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Dương. Dự án có tổng vốn đầu tư dự án là 1.947 tỷ đồng, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Tiến độ thực hiện của dự án KCN An Phát 1 là không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 17/2/2021.

Tại thời điểm 31/12/2024, CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1 là công ty con của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (An Phát Holdings; HoSE: APH), với tỷ lệ lợi ích 47,51% và tỷ lệ biểu quyết là 99,997%.

An Phát Holdings được thành lập năm 2017 với số vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Sản xuất, bán và kinh doanh thương mại sản phẩm nhựa; Sản xuất sản phẩm và nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn; Sản xuất bao bì và hạt nhựa; Kinh doanh nhà xưởng, cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp...

Cổ phiếu APH hiện đang nằm ở vùng đáy giá thấp nhất lịch sử niêm yết của An Phát Holdings.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/04, giá cổ phiếu APH ở mức 6.720 đồng/cổ phiếu, tăng 0,6%, so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 133,2 nghìn đơn vị.