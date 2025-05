Bắt 2 đối tượng lừa hàng chục nạn nhân mở ví điện tử, thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 02 tỷ đồng của nhiều người với thủ đoạn tìm kiếm người có nhu cầu làm thêm dưới hình thức mở các khoản vay trên ứng dụng ví điện tử Momo, ví trả sau Momo, mở các thẻ tín dụng ngân hàng để được nhận hoa hồng…

Trước đó, ngày 22/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị Trương Nguyễn H.L (SN 2002), trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 122 triệu đồng thông qua việc mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng Iphone bằng cách trả góp online và vay nhiều tài khoản ngân hàng khác.

Ban đầu, đối tượng hướng dẫn chị L. mở ví trả sau trên ứng dụng Momo với hạn mức 8 triệu đồng và rút tiền về ví, sau đó các đối tượng gửi mã QR rồi bảo chị L. quét mã và giao dịch chuyển khoản số tiền đó qua tài khoản Momo có tên “Quan Chay Phương Mai”. Ngày 14/3/2025 là thời điểm đến hạn giao dịch trên ví trả sau của chị L., để tạo lòng tin, đối tượng đã chuyển vào ví điện tử của chị L. 8 triệu đồng để tất toán khoản vay.

Do tin tưởng nên chị L. đã nhiều lần làm theo yêu cầu của đối tượng. Những lần giao dịch đầu, đối tượng có chuyển tiền hoa hồng cho chị L., tuy nhiên về sau thì liên tục hứa hẹn. Đặc biệt, đến thời điểm các khoản vay của chị L. bắt đầu đến hạn tất toán, chị L. nhắn tin thì đối tượng liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn và cuối cùng là cắt liên lạc. Biết mình bị lừa, chị L. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005), trú quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự cử 2 tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam để triệu tập các đối tượng có liên quan về làm việc. Tại TP. Cần Thơ, sau khi triệu tập được đối tượng Khang và tiến hành đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời khai thêm đối tượng Phan Anh Duy (SN 2003), trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; hiện đang ở TP. Hồ Chí Minh là người giúp sức cho Khang.

Ngay lập tức, tổ công tác tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Phan Anh Duy (trú tại chung trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Chí Minh) về cơ quan Công an làm việc. Đấu tranh bước đầu, Duy thừa nhận đã tạo ra các mã QR để gửi cho Khang nhằm mục đích hưởng tiền hoa hồng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, đến nay cơ quan Công an xác định có 8 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng từ các tỉnh, thành phía Nam về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.