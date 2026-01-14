Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn sáng nay ngày 14/1

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 160,9 – 162,9 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Giá vàng nhẫn cũng tăng mức tương tự, hiện niêm yết 157,4 – 160,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng cũng được điều chỉnh từ sớm. Hiện giá vàng miếng tại đây ở mức 161,0 – 162,9 triệu đồng/lượng.Vàng Tiểu Kim Cát 24k (999.9) được niêm yết 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lại vượt mốc 4.600 USD/ounce, hiện đứng ở mức 4.616 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý có thời điểm lập đỉnh 4.630 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích của Citi, giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong quý I, trong khi giá bạc có thể đạt 100 USD/ounce. Tuy nhiên, dù bạc và các kim loại công nghiệp khác nhiều khả năng sẽ tiếp tục có diễn biến vượt trội, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh mạnh vào giai đoạn cuối năm 2026, khi căng thẳng toàn cầu hạ nhiệt.

Nhóm chiến lược gia do Kenny Hu dẫn dắt đã nâng mục tiêu giá vàng trong 0–3 tháng lên 5.000 USD/ounce và mục tiêu giá bạc lên 100 USD/ounce vào ngày thứ Ba, trong bối cảnh tập đoàn tài chính Phố Wall này dự báo thị trường giá lên của kim loại quý sẽ tiếp diễn ít nhất đến đầu năm 2026.

Các chiến lược gia cho biết, quyết định nâng dự báo xuất phát từ rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng thiếu hụt kéo dài trên thị trường vật chất, cùng với sự bất định quay trở lại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mặc dù cả vàng và bạc đều đã lập đỉnh lịch sử mới ngay từ đầu năm, Citi tiếp tục khẳng định quan điểm rằng bạc sẽ có mức tăng vượt trội hơn vàng, dù về dài hạn, các kim loại cơ bản có thể sẽ chiếm "sân khấu chính".

"Quan điểm nhất quán của chúng tôi về việc bạc vượt trội hơn vàng, thị trường giá lên của kim loại quý sẽ lan rộng sang kim loại công nghiệp và kim loại công nghiệp sẽ đóng vai trò trung tâm trong cùng giai đoạn đã cho thấy hiệu quả rõ rệt," các chiến lược gia viết.

Nhóm phân tích cũng lưu ý rằng nguồn cung trên thị trường vật chất vẫn đang rất thắt chặt, đặc biệt đối với bạc và nhóm kim loại bạch kim, đồng thời cho rằng những trì hoãn và bất định liên quan đến quyết định áp thuế theo Mục 232 đối với khoáng sản quan trọng đang tạo ra "rủi ro nhị phân lớn" đối với dòng chảy thương mại và giá cả.

Citi cảnh báo rằng trong kịch bản thuế quan cao, tình trạng thiếu hụt vật chất có thể trầm trọng hơn, thậm chí kích hoạt những cú tăng giá cực đoan khi kim loại được chuyển mạnh vào Mỹ. Tuy nhiên, một khi chính sách thuế trở nên rõ ràng, lượng tồn kho này nhiều khả năng sẽ quay trở lại thị trường toàn cầu, qua đó giảm bớt tình trạng khan hiếm và gây áp lực giảm giá.

Các chiến lược gia cũng cảnh báo rằng "sự sụt giảm mạnh của giá bạc do dòng kim loại rút ra theo Mục 232 có thể kéo theo một đợt bán tháo mang tính chiến thuật trên toàn bộ thị trường kim loại quý và kim loại cơ bản". Dù vậy, Citi nhấn mạnh họ sẽ xem đây là cơ hội mua vào khi giá điều chỉnh trong một xu hướng tăng dài hạn, bởi các động lực tăng giá cốt lõi của nhóm kim loại này vẫn còn nguyên vẹn.

Trong kịch bản cập nhật, Citi giả định rằng căng thẳng địa chính trị sẽ dịu lại sau quý I, khiến nhu cầu đối với kim loại quý suy giảm trong các quý tiếp theo, trong đó vàng là tài sản dễ chịu rủi ro điều chỉnh giảm nhất. Ngược lại, ngân hàng này vẫn kỳ vọng kim loại công nghiệp, đặc biệt là nhôm và đồng, sẽ có diễn biến tích cực trong nửa cuối năm 2026.

Lan Anh